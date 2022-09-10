Петербуржцы продолжают выражать свое отношение к Беглову транспарантами в поддержку Шнурова
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Жители Санкт-Петербурга поддерживают музыканта Сергея Шнурова и критикуют губернатора Александра Беглова.
После нескольких обличительных клипов лидера «Ленинграда» Беглов запретил ему выступать на концерте в финале Суперкубка, заменив группой «Би-2». Петербуржцам подобный жест не понравился, и они решили выразить свое мнение о действиях градоначальника, устроив масштабную акцию.
«Беглов — ***, Шнуров — Ленинград», – говорится на транспарантах, размещенных на зданиях Петербурга.
Недавно на полях ВЭФ Шнуров сообщил, что так и не получил «внятного ответа» из Смольного по поводу возникшего конфликта.
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