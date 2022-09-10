«Оставить всё Романовым, мы перед ними виноваты» – обнародовано завещание Елизаветы II

На состоявшемся 9 сентября заседании Государственного совета Великобритании было обнародовано завещание королевы Елизаветы II.

Согласно последней воле монарха, новым правителем Соединённого королевства должен стать не принц Чарльз, а глава дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.

– Сто лет назад мы предали наших кровных родственников в России, после чего почти все Романовы были убиты коммунистами. Настал момент искупить нашу ошибку, я приняла решение оставить всё Романовым, – гласит завещание Елизаветы.

По информации телеканала BBC, принц Чарльз отказался исполнять последнюю волю своей матери и предложил незамедлительно провести коронацию. В тоже время душеприказчик покойной королевы Эдуард Мак-Рэшли потребовал созвать Национальное собрание Великобритании, которое, согласно действующей Конституции, может отменить завещание монарха.

Как отмечают эксперты, разгорающейся политический кризис может привести к распаду Великобритании или стать причиной начала гражданской войны.

– Для англичан очень важны традиции и соблюдение закона. Елизавета имела право оставить трон особе королевской крови, так что с правовой точки зрения Чарли – мятежник. Если он будет стоять на своём, то будет новая война Алой и Белой розы, – написал в своём Telegram-канале политолог и экономист Евгений Сатановский.

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