 

«Оставить всё Романовым, мы перед ними виноваты» – обнародовано завещание Елизаветы II

10.09.2022, 12:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На состоявшемся 9 сентября заседании Государственного совета Великобритании было обнародовано завещание королевы Елизаветы II.

Согласно последней воле монарха, новым правителем Соединённого королевства должен стать не принц Чарльз, а глава дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.

– Сто лет назад мы предали наших кровных родственников в России, после чего почти все Романовы были убиты коммунистами. Настал момент искупить нашу ошибку, я приняла решение оставить всё Романовым, – гласит завещание Елизаветы.

По информации телеканала BBC, принц Чарльз отказался исполнять последнюю волю своей матери и предложил незамедлительно провести коронацию. В тоже время душеприказчик покойной королевы Эдуард Мак-Рэшли потребовал созвать Национальное собрание Великобритании, которое, согласно действующей Конституции, может отменить завещание монарха.

Как отмечают эксперты, разгорающейся политический кризис может привести к распаду Великобритании или стать причиной начала гражданской войны.

– Для англичан очень важны традиции и соблюдение закона. Елизавета имела право оставить трон особе королевской крови, так что с правовой точки зрения Чарли – мятежник. Если он будет стоять на своём, то будет новая война Алой и Белой розы, – написал в своём Telegram-канале политолог и экономист Евгений Сатановский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.22 / Lancia планирует выпустить в Европе три новых модели до 2028 года

16.12.21 / Мандарин или мерло? Какие оттенки в одежде нужно выбрать для 2022 года

30.08.21 / Оксана Самойлова рассказала, как Джиган сделал ей предложение

02.03.22 / Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19

19.03.21 / «Все украдено у S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля» – разработчики Fallout 3 выплатят 45 млн долларов компенсации GSC

20.05.22 / Мнение: Повесточка в Майнкрафт, или проблемы импортозамещения видеоигр

26.02.22 / Мнение: Украина. И все-таки нет

21.01.22 / Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать

18.05.22 / «Исторический момент» — Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

05.11.20 / Мнение: Как начиналась «столица мира»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика