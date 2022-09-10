 

Участников акции “Миллион призов” предупредили о мошенниках

10.09.2022, 11:18, Разное
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С 10 по 12 сентября в Москве будут проходить розыгрыши в рамках
акции #ВыбираемВместе2022 программы “Миллион призов”. Те, кто имеет возможность проголосовать онлайн на муниципальных выборах в столице, были разосланы уникальные коды участников.

В течение трех дней с 12:00 победители будут получать SMS с описанием приза. После того, как придет сообщение, необходимо активировать уникальный код на официальном сайте программы до 26 сентября 2022 года. Это нужно сделать для получения приза.

С победителями, которые выиграли автомобиль, в течение двух дней свяжутся представители “Миллиона призов”. Они позвонят с номера +7 495 870-36-00 и расскажут, как забрать выигрыш.

Ни в коем случае нельзя передавать свой уникальный код и персональные данные незнакомцам и вводить код на сторонних сайтах. Это можно делать лишь на официальном сайте акции – ag-vmeste.ru. Официальные сообщения поступают только от DIT_MOS.

Обменять баллы на промокоды разрешается до 14 декабря 2022 года включительно, а использовать код у партнеров программы – до 15 декабря.

Напомним, в Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов. Принять участие в голосовании могут граждане, зарегистрированные в любом районе столицы, кроме Щукина, а также большей части Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для участия в электронном голосовании нужна полная учетная запись на mos.ru.


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