Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы

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10.09.2022, 11:17, Разное
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В Москве с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов. Избиратели могут проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн. Второй способ выбрал президент России Владимир Путин. “11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал”, – приводятся слова главы государства на сайте kremlin.ru.

Он отметил, что эта форма голосования, которой он воспользовался, очень удобная и надежная. “Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую”, – обратился Путин к гражданам. Российский лидер также заявил, что надеется на их активную позицию.

Примечательно, что в прошлом году
на выборах депутатов Государственной Думы РФ Владимир Путин также воспользовался онлайн-голосованием. Тогда президент России сделал свой выбор, находясь в своем рабочем кабинете резиденции в Ново-Огареве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не оставаться в стороне и проголосовать на выборах муниципальных депутатов. Градоначальник отметил, что среди кандидатов в депутаты есть учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, волонтеры и активисты. Его слова приводили “Дни.ру”.


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