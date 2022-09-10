Встретим снег, дождь и ветер стильно: лучшие обувные тренды осени 2022, которые помогут держать ноги в тепле

Наступила осень, а это означает, что необходимо менять гардероб. На смену шлепанцам и открытым босоножкам приходит более закрытая, но не менее удобная обувь. Рассматриваем, какие модели являются актуальными в данном сезоне.

Сапоги с широким голенищем

Это настоящий мастхэв нынешней осенью. Высокие сапоги с широким голенищем прекрасно сочетаются с объемным верхом, придавая образу некой брутальности. В моде обувь из искусственной и натуральной кожи, разных оттенков и расцветок, однотонная и с принтом.

Также актуальными вновь становятся резиновые сапоги. Их преимущество заключается в том, что они непромокаемы и отлично подходят для пасмурной дождливой погоды.

В этом сезоне резиновые сапоги смело можно сочетать с женственной и элегантной одеждой. Например, скомбинировать мини-юбку и пиджак оверсайз, который достигает бедра. Также можно надеть узкие брюки, джинсы скинни, а сверху набросить дутую стеганую куртку оверсайз.

Трендовыми также являются казаки. Сочетать их можно с той же одеждой, что и другие сапоги с широким голенищем.

Сабо

Если вам импонирует стиль бохо, то вы вполне можете создать эффектный лук с помощью сабо. Это обувь с закрытым носком, но с открытой пяткой. Чтобы вам не было холодно, берите сабо на высокой танкетке: тогда будете повыше от земли.

Сабо можно смело сочетать с дутыми куртками и пуховиками, пальто и плащами. Под низ смело надевайте джинсы и водолазку.

Лоферы

Нужно создать не повседневный уличный, а более элегантный офисный образ? Тогда отдавайте предпочтение лоферам. Это разновидность мокасин на тракторной подошве и с широким устойчивым каблуком. Такую обувь можно сочетать с любой классической одеждой.

Создайте модный лук, скомбинировав брюки прямого кроя, блузу и пальто. Если хотите сделать лук более креативным, надевайте штаны с петлей под стопой (смотрите главное фото в начале статьи).

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Дерби

Визуально дерби очень похожи на лоферы, однако они более закрытые и имеют шнуровку спереди. В этом сезоне откажитесь от носков-следов в пользу ярких и необычных носков.

В моде — носки с блестками, пайетками, с различными рисунками и надписями. Если нужно создать более сдержанный образ, сочетайте дерби с классической юбкой или платьем миди, надев под низ колготы.

Ботильоны с квадратным носком

Этот тренд вернулся к нам из семидесятых годов и именно с его помощью вы сможете создать лук в ретро-стиле. «Бабушкин» свитер, укороченные джинсы или брюки плюс ботильоны с квадратным носком — и экстравагантный лук уже готов.

Чтобы полностью выдержать концепцию ретро, выбирайте обувь коричневого, бордового или бежевого цвета. Для вечернего лука допускаются ботильоны со стразами и пайетками, с металлическим отливом (золотистые или серебристые).

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Ботфорты

Очень высокие сапоги (почти до бедра) станут вашими незаменимыми помощниками в случае необходимости сделать ставку на элегантность и женственность. Сделайте такую обувь изюминкой образа, выбрав изделия яркого цвета.

В моде также сапоги-чулки, которые плотно облегают ноги, подчеркивая стройную точеную фигурку. Их можно сочетать с кожаными шортами, мини-юбками и короткими платьями. Но чтобы образ не получился слишком вызывающим и провокационным, подбирайте сдержанный закрытый верх. Либо вы можете носить сапоги-чулки с длинной верхней одеждой: к примеру, с пальто или с плащом.

Сапоги на каблуках и платформе

Если вам импонирует стилистика девяностых, тогда создавайте яркие образы с помощью сапог на каблуках и на платформе. Несмотря на достаточную высоту платформы, такая обувь является удобной и устойчивой. Ее лучше всего сочетать с юбками и платьями миди.

Данный вариант обуви — прекрасное решение для девушек, которые комплексуют по поводу маленького роста. Такие сапоги создают эффект бесконечных ног: особенно если их цвет нюдовый, бежевый.