 

Мнение: Танкеры топить будут?

10.09.2022, 10:41, Разное
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США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза хотят ввести запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

Запрет на перевозку нефти начнет действовать уже 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.

Мне вот интересно, если танкер с российской нефтью выйдет в море после 5 декабря, его арестуют? А если капитан судна не подчинится требованию остановиться для проверки документов и груза, танкер затопят? А если танкер будут сопровождать корабль ВМФ России?

Честно говоря, не представляю, как можно реализовать запрет на морские перевозки нефти и нефтепродуктов.

Фотография танкера отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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