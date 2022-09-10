Мнение: О плане по конфискациям сбережений россиян… Родине нужнее?

Иногда российские власти бывают удивительно честны и транспарентны. Сказали — сделали. Но от этого ничуть не легче. Ибо «сказанное — сделанное» проходит чаще всего с потерями для податного населения.

Так и в этот раз.

О своих планах #власть заявляла давно. Через доверенных агентов. Четыре года назад прозвучало это предостережение.

А теперь…

Вопрос вошёл в практическую плоскость. Что ещё раз, уже открытым текстом, разъяснил первый зампред ЦБ РФ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК. Безо всяких там церемоний.

«Традиционные мировые резервные валюты стали для российской экономики реально опасными, токсичными активами, — заявил Дмитрий Тулин. — [Поэтому] полноценно исполнить свои обязательства по валютным счетам и вкладам российские банки не могут. Отсюда и непопулярные, но логичные меры банков по «выталкиванию» валютных клиентов, включая взимание комиссии за ведение валютных счетов».

Казалось бы, речь идёт об индульгенции банкстерам — конечно же, «отдельным», — вводящим грабительские сборы для частных владельцев валютных сбережений. И всем остальным сберегателям незачем волноваться из-за «эксцессов». Но — нет.

Оказывается, «выдавливая с помощью экономических мер клиентов из валютной формы сбережений, #банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов. Поскольку банки находятся, можно сказать, на переднем крае санкционной атаки, они раньше остальных участников рынка осознали опасность использования “токсичных” валют и предупреждают об этой угрозе клиентов», — на голубом глазу уверяет Дмитрий Тулин.

Ну и как апофеоз всего этого: «изменилась экономическая сущность валютных счетов — они фактически превращаются в рублёвые счета с привязкой к валютному курсу», резюмирует первый зампред Банка России.

В целом эта линия стала ясна весной, когда ЦБ РФ ввёл «временные» ограничения на снятие валюты с банковских счетов. Позже он их продлил до конца года, а по факту — на неопределённый срок. Те, кто поумнее и порасторопнее вывели свои валютные средства от греха подальше за рубеж, пусть и с потерями. По данным ЦБ, за полгода с начала СВО граждане вывели за рубеж в иностранной валюте более триллиона рублей (19,8 млрд долл.). На 1 января 2022 года валютных вкладов россиян в банках было на 100+ млрд долл., к тому же за рубеж выводились и средства от конвертации рублей в #доллар c #евро, а также — частично — «заначки» в наличной форме.

Но теперь «мышеловка» захлопнулась почти окончательно. Ма-а-аленькая щёлочка ещё осталась, но не надолго. Во-первых, ЦБ устами своего представителя высокого ранга фактически легализовал, узаконил драконовские тарифы и комиссии за хранение инвалюты на банковских счетах и на переводы её за рубеж. А во-вторых, по сути, намекнул, что добровольно-принудительная конвертация в рубли по текущему, ни капли не отражающему рыночные реалии обменному курсу, — это единственный оставшийся выход для владельцев валютных счетов и вкладов. Ускорению которого монетарные власти всячески будут способствовать.

А что такого? Родине — нужнее…

Вопросы, жалобы, просьбы есть? Вопросов нет.

Кроме, пожалуй, одного.

Сколько месяцев осталось ещё до восстановления знаменитой «бабочки» — статьи в уголовном кодексе, карающей за куплю-продажу и хранение «токсичной» иностранной валюты?

А когда она будет вновь введена в УК РФ, кто удивится?

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