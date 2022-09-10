 

Новый олег Саша – Личное мнение

10.09.2022, 10:32, Разное
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Пока вы тут кручинитесь от отсутствия в своей жизни романтики, грустно свесили голову (а кто и сопли) отчаяния, разнюнились и рыдаете, Анастасия Юрьевна Волочкова продемонстрировала в запрещённой и экстремистской соцсети своего очередного олега.


Фото: Соцсети

«А моих цветов доставку заказал мой Саша @ferrari106 на трех машинах»

Зовут Саша. Саша, кто обратил внимание, феррари. Цифра 106 намекает на что-то, но на что именно, я понять не могу.

Может быть, у него есть 106 Феррари? Или он — 106-й Саша, у кого есть Феррари? Или это Волочкова придумала ему такой никнейм, подсчитывая что-то своё?

Как бы там ни было, Настенька умница! Какого мужчину оторвала — не отвести глаз!

Во всяком случае, я не могу отвести — всё пытаюсь разглядеть, чем он отличается от предыдущего. Даже зародилось подозрение — не состарившийся ли это Олег?

Впрочем, у меня плохая память на лица. Больше я доверяю надписям. Написано — Саша, значит пусть будет Саша Феррари.

Феррари завалил Настю романтикой. Цветами, в смысле, которые доставили на трёх машинах. В одну, видимо, не поместились — настолько сильны чувства к цветам.

Одутловатая Настя сидит в салоне дорогущего минивэна. Саша по-хозяйски развалился и положил руку на широкую раму Насти. Нет, а чего, имеет право — подарил цветов три машины. Ну, или так, в такой позе, было выгоднее ставить на фото свет.

Чуть торчащее пузо Саши намекает, что он — мужчина не только солидный, но и спортивный. Раз рубашка мала, значит он разъелся недавно. Не купил абонемент в спортзал, был занят цветами. Бутылочка энергетика в подстаканнике намекает нам, что Феррари — энергичный пацан.

Не знаю, сколько продержится у Волочковой Саша, да это и неважно в момент романтики. Сейчас и Настя, и Саша счастливы — вон, как пучат от страсти глазки. Давайте пожелаем молодым немолодым продержаться вместе, как можно дольше!

Источник: Лена Миро


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