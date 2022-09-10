 

Берлускони предложил себя и Меркель в качестве посредников для урегулирования украинского конфликта

10.09.2022, 10:14, Разное
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал урегулировать украинский конфликт через мирный диалог, пишет Die Welt. И предложил себя, а также экс-канцлера Ангелу Меркель в качестве посредника на этих переговорах. По его словам, в этой ситуации необходим человек, «близкий» к главе Кремля Владимиру Путину, а также тот, кто может повлиять на украинского президента Владимира Зеленского.


AP

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал провести новые переговоры между Россией и Украиной, пишет Die Welt. При этом он убеждён, что урегулировать конфликт получится только с помощью медиатора. И предложил в качестве посредника себя и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель: «Я считаю, что если и должен быть человек, который займёт моё место или будет действовать вместе со мной, то это госпожа Ангела Меркель».

По-видимому, Берлускони находится «в режиме предвыборной борьбы» и готов брать на себя самые серьёзные задачи, отмечает немецкое издание. Бывший премьер, избиравшийся на этот пост четыре раза и прославившийся большим количеством скандалов, в которые он был вовлечён, дружит с главой Кремля Владимиром Путиным. После начала боевых действий на Украине Берлускони нерешительно признал, что разочаровался в российском президенте, и осудил «агрессию Москвы».

Теперь же он подчёркивает, что для мирного диалога необходим человек, «близкий» к Путину, и тот, кто сможет повлиять на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы запустить переговорный процесс. В преддверии выборов в Италии, которые состоятся 25 сентября, у некоторых наблюдателей вызывает беспокойство дружба Берлускони с Путиным и связи с Москвой партии «Лиги Севера» с её лидером Маттео Сальвини. Существуют опасения, что очень вероятная победа на выборах правоцентристского блока ослабит последовательную позицию ЕС в отношениях с Россией.

При нынешнем премьер-министре Марио Драги Италия активно поддерживала антироссийские санкции. Сальвини же уже давно открыто высказывается против штрафных мер и поставок оружия Киеву. Берлускони также утверждает, что санкции Запада не вредят Путину, и он в состоянии с ними справиться.


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