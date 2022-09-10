Мнение: Тень войны

Чисто военный аспект идущего наступления ВСУ в Харьковской области, конечно, лучше бы почитать у военных, но пока в русскоязычных ресурсах преобладают сплошь политработники. А потому там все больше про героизм и потаённые от обывателя (но досконально известные этим комиссарам) тактические замыслы.

Сам по себе удар ВСУ в случае разгрома изюмской группировки ВС РФ очевидно (тут другого и не придумаешь) означает снятие угрозы с Краматорской агломерации, в которую упёрлась российская армия. По сути, это ликвидирует (по крайней мере на данном этапе) весь замысел наступления ВС РФ на так называемой «Донбасской дуге».

Понятно, что в отсутствие резервов на ликвидацию прорыва российские генералы будут вынуждены перебрасывать войска с других участков, где перед ВСУ откроются новые возможности. А значит — они смогут начать наступление на других направлениях, тем более, что транспортные плечи в силу конфигурации линии фронта у них короче, а линия фронта в 2 тысячи километров дает возможность выбора целого ряда направлений. Это и Запорожская область, это и деблокада Харькова, это и второй этап наступления на Херсон. Так называемая «тень войны» после успеха под Изюмом накрывает практически всю линию соприкосновения, не позволяя полноценно подготовиться к удару на каком-либо направлении.

По науке сейчас российским войскам нужно как минимум отступить на новые рубежи, чтобы выйти из этой «тени». И отступить достаточно далеко — километров на 40-50, не меньше. Но это будет означать потерю тех территорий, которые брались последние месяца три. Итог 199 дней спецоперации в таком случае выглядит не просто неутешительным, а ставит вопрос о ее продолжении.

Понятно, что никто этого делать не станет. Если для сохранения лица требуется гибель еще десятка тысяч военных — ну что ж, таков путь. Признать свою несостоятельность для Кремля — еще менее приемлемо. Поэтому мясорубка в своем самом тупом исполнении продолжится и далее.

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