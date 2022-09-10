 

Мнение: Тень войны

10.09.2022, 9:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Чисто военный аспект идущего наступления ВСУ в Харьковской области, конечно, лучше бы почитать у военных, но пока в русскоязычных ресурсах преобладают сплошь политработники. А потому там все больше про героизм и потаённые от обывателя (но досконально известные этим комиссарам) тактические замыслы.

Сам по себе удар ВСУ в случае разгрома изюмской группировки ВС РФ очевидно (тут другого и не придумаешь) означает снятие угрозы с Краматорской агломерации, в которую упёрлась российская армия. По сути, это ликвидирует (по крайней мере на данном этапе) весь замысел наступления ВС РФ на так называемой «Донбасской дуге».

Понятно, что в отсутствие резервов на ликвидацию прорыва российские генералы будут вынуждены перебрасывать войска с других участков, где перед ВСУ откроются новые возможности. А значит — они смогут начать наступление на других направлениях, тем более, что транспортные плечи в силу конфигурации линии фронта у них короче, а линия фронта в 2 тысячи километров дает возможность выбора целого ряда направлений. Это и Запорожская область, это и деблокада Харькова, это и второй этап наступления на Херсон. Так называемая «тень войны» после успеха под Изюмом накрывает практически всю линию соприкосновения, не позволяя полноценно подготовиться к удару на каком-либо направлении.

По науке сейчас российским войскам нужно как минимум отступить на новые рубежи, чтобы выйти из этой «тени». И отступить достаточно далеко — километров на 40-50, не меньше. Но это будет означать потерю тех территорий, которые брались последние месяца три. Итог 199 дней спецоперации в таком случае выглядит не просто неутешительным, а ставит вопрос о ее продолжении.

Понятно, что никто этого делать не станет. Если для сохранения лица требуется гибель еще десятка тысяч военных — ну что ж, таков путь. Признать свою несостоятельность для Кремля — еще менее приемлемо. Поэтому мясорубка в своем самом тупом исполнении продолжится и далее.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01.22 / Перечислены основные способы кибермошенников для незаконного получения данных и денег

09.01.21 / Вредит ли 5G здоровью?

26.04.22 / Лучшее дополнение к любой диете: что такое исландский скир и как его употреблять для похудения

22.09.21 / Дети для них — все: 5 знаков зодиака, из которых выходят идеальные отцы

04.01.22 / Диетолог назвал причины набора веса после коронавируса

30.05.22 / «После спецоперации экономике Украины понадобится шоковая терапия» – Чубайс

11.06.22 / Мнение: Аньес получила 10 лет тюрьмы

30.07.22 / Новая глава бельгийского МИД оказалась в центре дипломатического скандала с Украиной из-за поездки в Крым

17.01.22 / Тайны Пентагона

27.10.20 / Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус вместе с сыном Платоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика