 

Москва отпразднует День города концертами, фестивалями и ярмарками

10.09.2022, 9:55, Разное
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Порядка 200 крупных праздничных мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в Москве 10 и 11 сентября: как на больших улицах и площадях, так и в парках, выставочных залах, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях столицы. В субботу площадки будут открыты с 12:00 до 21:00, а в воскресенье – с 15:00 до 20:00.

Например, в саду “Эрмитаж” покажут спектакли из репертуара 10 театров, а в Гончарном парке выступят барабанщики. “Сокольники” будут ждать горожан и гостей столицы на ярмарку хлебопекарных и кондитерских изделий.

Вечером на Тверской состоится концерт концерт, на котором прозвучат композиции из любимых кинофильмов. На Цветном бульваре пройдет фестиваль “Добрая Москва”, в котором примут участие благотворительные фонды и общественные организации. Там же заработают творческие мастерские.

На Поклонной горе выступят знаменитые артисты – как 10-го, так и 11 сентября. На сцену выйдут: Николай Басков, Лолита, Олег Газманов, Алсу, Слава, Ваня Дмитриенко, Катя Лель, Юлианна Караулова, Mia Boyka, Денис Клявер, Анита Цой, Dabro, Мари Краймбрери, Tsoy, Сергей Лазарев и многие другие.

С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайтах mosdmm.ru и mos.ru. А на туристическом портале Discover Moscow появилась специальная рубрика #Москва875.

В праздничные дни общественный транспорт будет работать иначе. Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) не закроются до 1:00 12 сентября. До утра понедельника несколько автобусных маршрутов будет работать иначе.
Cписок измененных маршрутов приведен на mos.ru, а информация о перекрытиях дорог представлена на сайте i.transport.mos.ru.


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