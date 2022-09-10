 

Карл Третий внёс в парламент законопроект о запрете наследования престола женщинами

10.09.2022, 9:33, Разное
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Первым политическим действием нового британского монарха стало предложение о запрете лицам женского пола занимать пост главы государства.

Свидетели отмечают, что во время чтения законопроекта Карл III яростно играл бровями, а его лицо побагровело. По данным газеты Daily Mail, речь вчерашнего принца изобиловала сексистскими выпадами.

– Дай бабе палец, а она и руку откусит. Дай ей волю, она возьмёт и две. Ну досталась тебе в юности корона – чего ты держишься за неё семьдесят лет? У тебя дети есть, внуки уже взрослые. Женщины меры совсем не знают, – обрушился он.

Предложение Карла III в целом поддержали и консерваторы, и лейбористы. Однако левое крыло парламента потребовало внести изменения в законопроект – в духе времени слово «женщина» должно быть заменено на «лицо, идентифицирующее себя как женщина», считают прогрессивные реформаторы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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