«Дорогой алкоголь — сегодня это уже инвестиция» – польский экономист прогнозирует обнищание общества

Вполне возможно, что грядёт новая холодная война больших блоков: Европы и США с Китем и Россией, считает польский экономист Рышард Петру. В беседе с Radio Zet он советует Варшаве заботиться прежде всего об отношениях с ЕС. Ведь польские общество неизбежно ждёт обнищание, острая необходимость экономии и возможная смена власти, если, конечно, оппозиция сумеет предложить достойную альтернативу.



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«Уровень инфляции может дойти до 20 процентов. Необходимо очень разумно распоряжаться деньгами», — говорит Radio Zet польский экономист Рышард Петру. В беседе он признаёт, что и сам теперь более осторожно относится к тратам. «Я отдаю себе отчёт в том, что всё, что я зарабатываю, с каждым днём ​​лишь обесценивается… Я ожидаю очень большие экономические проблемы. Нас ждёт обнищание общества», — предупреждает эксперт.

Рышард Петру объясняет, что если уровень инфляции поднимется на 16-17%, а зарплаты лишь на 8%, то общество будет в убытке тоже на 8%. По его мнению, в следующем году поляки станут относительно беднее. «Через год на нашу зарплату мы сможем покупать куда меньше. Поляку придётся начать экономить: меньше поездок в отпуск, более дешёвые покупки и так далее», — объявляет экономист. «Я не приверженец очень дорогого алкоголя, но лучше купить его сегодня, чем потом, ведь это хотя бы какая-то инвестиция», — подчеркнул он.

Экономист считает, что повышение процентных ставок в Польше уже в одиннадцатый раз не будет последним. «Я опасаюсь, что это ещё не конец… Я думаю, что, когда инфляция начнёт приближаться к 20 процентам, совет по денежно-кредитной политике снова повысит ставки», — предполагает эксперт. Он обращает внимание на то, что центральные банки приняли стратегию — очень опасную — по сдерживанию инфляции любой ценой. «Они в состоянии сдержать её за счёт экономического спада, и я полагаю, что в Польше будет так же», — констатирует он.

Значительное падение инфляции, по его мнению, наступит примерно через 2 года.

«… Но нас будет ожидать или рецессия, или очень сильное замедление, которое выльется в увольнения, куда более низкий рост заработной платы, нежели рост инфляции и экономические трудности, которые скажутся на предвыборной ситуации», — объясняет Рышард Петру. Он полагает, что именно экономическая ситуация и обнищание общества ударят по правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). Экономика станет её главной проблемой.

В свою очередь, польская оппозиция должна предложить сильную контральтернативу. «Лозунги о том, чтобы вернуться к тому, что было, не пройдут, потому что поляки не купятся на это… При помощи популизма мы не сможем победить ПиС. Люди понимают, что эта инфляция не возникла из ниоткуда: во многом она объясняется тем, что на рынке слишком много денег», — рассказывает он: 14-я пенсия, 500 злотых на всех польских детей, программа защиты предприятий от последствий ковида. По его словам, эти деньги хлынули на рынок и спровоцировали очень высокую инфляцию. «Меня не интересует, что говорит Туск или Качиньский. Я говорю то, что должны слышать поляки… людям нужно дать возможность зарабатывать гораздо больше, а не давать социальные пособия из бюджета, который финансируется за счёт налогов», —предлагает он.

В беседе экономист также обращает внимание на то, что отношения с ЕС для Польши куда важнее, нежели отношения с Китаем. Именно вместе с Брюсселем Варшаве предстоит принять много важных решений. «Вполне возможно, нас ждёт вторая холодная война — в несколько иной конфигурации больших блоков: Европа с США и, может быть, Китай с Россией», — резюмировал эксперт в интервью Radio Zet.