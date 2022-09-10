 

«Дорогой алкоголь — сегодня это уже инвестиция» – польский экономист прогнозирует обнищание общества

10.09.2022, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вполне возможно, что грядёт новая холодная война больших блоков: Европы и США с Китем и Россией, считает польский экономист Рышард Петру. В беседе с Radio Zet он советует Варшаве заботиться прежде всего об отношениях с ЕС. Ведь польские общество неизбежно ждёт обнищание, острая необходимость экономии и возможная смена власти, если, конечно, оппозиция сумеет предложить достойную альтернативу.


AP

«Уровень инфляции может дойти до 20 процентов. Необходимо очень разумно распоряжаться деньгами», — говорит Radio Zet польский экономист Рышард Петру. В беседе он признаёт, что и сам теперь более осторожно относится к тратам. «Я отдаю себе отчёт в том, что всё, что я зарабатываю, с каждым днём ​​лишь обесценивается… Я ожидаю очень большие экономические проблемы. Нас ждёт обнищание общества», — предупреждает эксперт. 

Рышард Петру объясняет, что если уровень инфляции поднимется на 16-17%, а зарплаты лишь на 8%, то общество будет в убытке тоже на 8%. По его мнению, в следующем году поляки станут относительно беднее. «Через год на нашу зарплату мы сможем покупать куда меньше. Поляку придётся начать экономить: меньше поездок в отпуск, более дешёвые покупки и так далее», — объявляет экономист. «Я не приверженец очень дорогого алкоголя, но лучше купить его сегодня, чем потом, ведь это хотя бы какая-то инвестиция», — подчеркнул он. 

Экономист считает, что повышение процентных ставок в Польше уже в одиннадцатый раз не будет последним. «Я опасаюсь, что это ещё не конец… Я думаю, что, когда инфляция начнёт приближаться к 20 процентам, совет по денежно-кредитной политике снова повысит ставки», — предполагает эксперт. Он обращает внимание на то, что центральные банки приняли стратегию — очень опасную — по сдерживанию инфляции любой ценой. «Они в состоянии сдержать её за счёт экономического спада, и я полагаю, что в Польше будет так же», — констатирует он. 

Значительное падение инфляции, по его мнению, наступит примерно через 2 года. 
«… Но нас будет ожидать или рецессия, или очень сильное замедление, которое выльется в увольнения, куда более низкий рост заработной платы, нежели рост инфляции и экономические трудности, которые скажутся на предвыборной ситуации», — объясняет Рышард Петру. Он полагает, что именно экономическая ситуация и обнищание общества ударят по правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). Экономика станет её главной проблемой.

В свою очередь, польская оппозиция должна предложить сильную контральтернативу. «Лозунги о том, чтобы вернуться к тому, что было, не пройдут, потому что поляки не купятся на это… При помощи популизма мы не сможем победить ПиС. Люди понимают, что эта инфляция не возникла из ниоткуда: во многом она объясняется тем, что на рынке слишком много денег», — рассказывает он: 14-я пенсия, 500 злотых на всех польских детей, программа защиты предприятий от последствий ковида. По его словам, эти деньги хлынули на рынок и спровоцировали очень высокую инфляцию. «Меня не интересует, что говорит Туск или Качиньский. Я говорю то, что должны слышать поляки… людям нужно дать возможность зарабатывать гораздо больше, а не давать социальные пособия из бюджета, который финансируется за счёт налогов», —предлагает он. 

В беседе экономист также обращает внимание на то, что отношения с ЕС для Польши куда важнее, нежели отношения с Китаем. Именно вместе с Брюсселем Варшаве предстоит принять много важных решений. «Вполне возможно, нас ждёт вторая холодная война — в несколько иной конфигурации больших блоков: Европа с США и, может быть, Китай с Россией», — резюмировал эксперт в интервью Radio Zet. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12.21 / Андреев день: Народные приметы 13 декабря

01.11.20 / Великий Гаон предсказал приход «Избавителя»

01.08.20 / Астрофизик заявил, что создал прототип машины времени

17.09.21 / Ссылка на порносайт в популярном российском учебнике могла появиться легально

08.07.22 / Аленичев: “Спартак” после поражения от “Зенита” покажет другую игру в суперкубке

09.07.21 / Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина помолвлены

20.05.21 / В РПЦ призвали предать анафеме Илона Маска из-за обвала биткоина

14.07.21 / Хилари Дафф впервые рассказала о домашних родах

26.08.22 / Комитет ГД по здравоохранению поддержал введение налога на лишние органы

02.04.21 / Паника на пункте вакцинации на севере Канады: снежный человек пришёл за прививкой от COVID-19 (+видео)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика