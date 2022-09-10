Прокремлевское мнение: Вместо решения проблем британцев Лиз Трасс занялась разжиганием конфликта на Украине

Нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в рабочем кабинете уже поджидает масса проблем, с которыми сейчас сталкиваются британцы. Энергетический кризис и стремительный рост инфляции — среди них. Однако вместо того, чтобы заняться их решением, в первый же день своего пребывания в новой должности она поспешила обсудить с президентом Украины свой визит в Киев. Это создаёт впечатление, что Трасс совершенно оторвана от реальности и вряд ли сможет вывести собственную страну из кризиса, пишет Global Times.



AP

Первый зарубежный телефонный звонок высокопоставленных западных политиков после их вступления в должность обычно был адресован ближайшим союзникам их страны. В случае с Великобританией чаще всего это был президент США, а затем уже лидеры ЕС, пишет Global Times. Однако в случае с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс традиция была нарушена: первым делом она решила поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Аналитики сразу обратили внимание на этот факт и попытались найти ему логическое объяснение. Некоторые из них пришли к выводу, что подобное решение Трасс наглядно демонстрирует, что у Великобритании сейчас не осталось лучших «рычагов влияния», чем Украина, когда дело касается внешней политики, отмечается в статье.

Очевидно, что на рабочем столе в правительственной резиденции на Даунинг-стрит перед новым премьер-министром Великобритании уже скопилось множество нерешённых вопросов, которые ждут принятия срочных мер в ближайшем будущем, включая беспрецедентный энергетический кризис и рекордный рост инфляции. Однако вместо того, чтобы скорее заняться этими проблемами в первый день своего пребывания в офисе, Трасс решила неотложно поговорить с Зеленским, пишет Global Times.

Во время этого разговора она заявила, что полностью поддерживает позицию Киева, и приняла приглашение совершить туда официальный визит. Такой шаг вызвал недоумение у многих наблюдателей, учитывая, что вряд ли выражение поддержки Украине и стремление и дальше разжигать конфликт является главной обязанностью британского премьер-министра, подчёркивается в статье. Что же касается таких вопросов, смогут ли все британцы позволить себе оплачивать отопление предстоящей зимой, то это, похоже, может и подождать.

Такую позицию можно объяснить тем, что конфликт на Украине стал сейчас наиболее важным для Европы вызовом с точки зрения безопасности и геополитики, а поскольку после брексита Великобритания стремилась всеми силами сохранить свой глобальный статус и роль крупной державы, то наиболее удобный способ для этого сейчас — активно участвовать в украинском кризисе, говорится в статье.

По мнению аналитиков, с одной стороны, Великобритания могла бы установить баланс на континенте, сдерживая страны Западной Европы и одновременно сближаясь с Центральной и Восточной Европой, включая страны Балтии и Украину. Но с другой стороны, Лондон, как и Вашингтон, стремится максимально затянуть этот конфликт, пытаясь получить как можно больше козырей против РФ и ещё больше ослабить её.

Об этом свидетельствуют многочисленные заявления и действия британской администрации ещё во главе с предыдущим премьер-министром Борисом Джонсоном, которая не только активно поддерживала Киев на словах, но и оказывала ему значительную военную помощь. Что касается самой Лиз Трасс, то она сказала во время выступления в телеэфире в конце августа, что даже «готова нажать на ядерную кнопку», если это потребуется. Подобное заявление можно лишь расценить как невежественное или крайне безрассудное, подчёркивается в статье.



При этом реальность показывает, что на данный момент самое «важное поле» битвы для Великобритании должно находиться вовсе не на Украине, а на её собственной территории, и приоритетом для правительства должно быть решение внутренних проблем, с которыми сталкивается страна, отмечает Global Times. Предварительные прогнозы уже свидетельствуют о том, что эта зима угрожает оставить британцев без необходимого количества тепла, в то время как количество случаев заболеваемости COVID-19 вновь начинает расти.

Статистика также показывает, что британская экономика уже находится на грани рецессии, а жители страны сталкиваются с постоянным увеличением цифр на счетах, которые они получают для оплаты услуг, питания и жилья. Это приводит к тому, что в некоторых регионах люди уже начинают выходить на демонстрации и митинги протеста, сообщается в статье.

Британский парламентарий Джордж Гэллоуэй отметил в интервью Global Times, что на фоне недавних протестов в Европе правительства Италии и Болгарии уже вынуждены были уйти, ситуация в Германии также обостряется. При этом Соединённые Штаты, по его мнению, готовы продолжать разжигать конфликт на Украине «до последнего европейца», невзирая на плачевное состояние европейской экономики и правительственные кризисы.

Как полагает Гэллоуэй, для выхода из обострившегося энергетического кризиса Запад должен прекратить поставки оружия на Украину, «позволить украинскому правительству вести переговоры с Россией», предложить варианты мирного политического урегулирования конфликта и отменить санкции против Москвы. Если этого не произойдёт, предстоящая зима будет для Европы крайне тяжёлой, предупредил он.

Статистика свидетельствует, что все западные санкции против РФ принесли Европе негативный обратный эффект, и рядовые европейцы уже ощущают это на себе. Но, по всей видимости, Трасс не намерена в ближайшее время это исправить. И похоже, что вместо того, чтобы способствовать скорейшему мирному урегулированию, она намерена «подлить масла в огонь войны», отмечает Global Times.

Однако Великобритания — это не Соединённые Штаты, у которых достаточно собственных ресурсов, чтобы продержаться в условиях таких серьёзных кризисов, и многие эксперты задаются вопросом о том, как долго Лондон сможет выстоять при такой политике. Некоторые из них даже размышляют, есть ли смысл вообще оценивать действия Трасс с точки зрения какой-то продуманной стратегии и политических расчётов, говорится в статье.

По их мнению, у нового премьер-министра на данный момент вообще нет никакой политической стратегии и серьёзных идей о мерах по защите британских национальных интересов, а звонок Зеленскому был сделан в рамках «политического шоу», сообщает Global Times.

«Трасс похожа на лунатика, живущего в собственной стране грёз, в которой весь мир сосредоточен лишь на странах Запада с их так называемой свободой и демократией и где лидеры из США и Великобритании могут делать по своей воле всё, что захотят, независимо от существующей реальности», — заключил в интервью Global Times политический аналитик Шэнь И, профессор из китайского Университета Фудань.