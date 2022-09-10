Загадочная смерть и воскрешение Марджори Маккол

В начале XVIII века в деревне Черч Плейс, что у городка Лерган, Ирландия, жила самая обычная женщина по имени Марджори. Она была невзрачной и скромной, как и ее муж Джон Маккол, местный лекарь. В то время даже обеспеченным ирландцам жилось нелегко. Многие регионы страны были опустошены голодом и болезнями, а оставшееся население жило в постоянном страхе и лишениях.

Поэтому, когда Марджори однажды заболела и ее начала бить лихорадка, местные жители приказали ей выселиться из поселении в “карантин”, то есть небольшую отдаленную хижину. Там Марджори продолжала болеть и чахнуть, несмотря на попытки ее мужа вылечить ее.

В 1705 году она скончалась и ее как можно быстрее похоронили на местном кладбище Ирландской церкви Шанкилл.

Надо сказать, что хотя Марджори и ее муж были небогаты, у Марджори имелось золотое кольцо – остатки ее приданого. Она всегда носила его на пальце и многие жители деревни знали об этом.

После ее смерти муж пытался снять кольцо с ее руки, чтобы продать его и купить еды, но палец распух и у него ничего не вышло, а отрубать палец любимой супруге он конечно же не решился. Так Марджори и похоронили с кольцом на пальце.

После похорон по округе стали распространяться слухи о свежей могиле с телом женщины, на руке которой дорогое золотое кольцо, которые за считанные дни облетели все ближайшие поселения. Вскоре они дошли до так называемых “грабителей могил”, которые не только обыскивали трупы на предмет дорогих украшений, но потом продавали трупы медикам для вскрытия.

Однажды поздним вечером группа таких грабителей пробралась на кладбище и раскопала могилу Марджори. Они сразу же увидели ее кольцо, которое красиво сияло в лунном свете. Они пытались снять его с трупа, но им не удалось из-за распухшего пальца, и тогда один из грабителей начал резать палец ножом.

Как только нож вонзился в плоть, так потекла свежая алая кровь, а Марджори ахнула, открыла глаза и тут же села в гробу. Она была в странном состоянии, словно в полусне, замедленными движениями поднесла палец с кольцом к лицу и стала пристально на него смотреть. А потом вдруг “завыла как Банши”.

Грабители могил в шоке побежали прочь с кладбища (по расширенной версии этой истории они не смогли добежать до своих домов и умерли от сердечных приступов по дороге), а Марджори тем временем выбралась из могилы и медленно пошла к себе домой.

Когда она шла по деревне, жители в шоке выскакивали на улицу. Одежда Марджори и ее волосы были испачканы землей и глиной. Люди решили, что она призрак или оживший мертвец и почти все побежали обратно в дома, запирая двери на засовы. Остались лишь самые смелые, которые последовали за Марджори, чтобы увидеть, чем все закончится.

Марджори дошла до дома своего мужа, который внутри как раз ужинал вместе с детьми и некоторыми родственниками. Она постучала в дверь и ее муж Джон якобы сказал детям “Если бы ваша мать была жива, то это она бы постучалась сейчас в дверь”.

Затем Джон встал и открыл дверь, увидев там Марджори. Она стояла в грязном белом платье, а из ее пальца все еще сочилась кровь. Когда она улыбнулась, ее муж упал замертво на землю, умерев от сердечного приступа.

Согласно этой истории, Марджори похоронила мужа, а вскоре снова вышла замуж и родила еще нескольких детей, прежде чем состарилась и умерла во второй раз, на этот раз окончательно.

И да, это не сказка и не легенда, а как уверяют местные жители, совершенно реальная история, в память о которой на кладбище Шанкилл до сих пор можно найти надгробие Марджори Макколл, на котором написано “Жила один раз, умирала дважды”.

Это надгробие является популярной туристической достопримечательностью, а история о воскресшей Марджори Макколл стала известна по всей Ирландии.

Долгое время скептики считали, что вся эта история лишь народный фольклор, а надпись на могиле более поздняя подделка, но потом местный историк Джим Конвей тщательно изучил архивы и заявил, что этот случай может быть реальным. Во всяком случае в местных архивах он нашел записи о смерти целых трех женщин по имени Марджори Маккол, чьими мужьями были мужчины по имени Джон Маккол.

И хотя ни одна из них не умирала именно в 1705 году, как указывает история, а их даты смерти указаны в другие годы 18 века, Конвей считает, что тут могла иметь место халатность, так как многие записи были потеряны или составлены неверно из-за кризисных лет.