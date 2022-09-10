Мнение: Как в России делали беспилотники

Многие, и даже я сам, особливо после азербайджано-армянской войны, закончившейся полным разгромом армии Карабаха, особо интересовались – почему у нас в росармии нет беспилотников (когда они даже у Турции есть). В 2019 году мы еще не знали, что наша армия “вторая в мире” разве что с конца, и были всякие иллюзии… но беспилотников не было уже тогда. Тогда плели самую удивительную чушь в ответ, я так и не понял почему – и только сейчас всплывает ужасная правда – простая, как три рубля. У РФ нет беспилотников, потому что в РФ не умеют делать авиационные двигатели. Вот и всё, не надо даже никакой конспирологии. Грубо говоря – нет ни собственного машиностроения, ни инженеров. А двигатель – штука заковыристая, его на коленке не соберешь.

Нашел забавную статью об этом – еще 2020 года. Читается как Ильф-Петров. Реально очень смешно. Одно непонятно – как при таком состоянии ВСЕГО мы еще воевать с кем-то лезем? Пожилым инвалидам умственного труда надо лежать в доме престарелых, а не грезить о завоевании мира.

“…Приходят из контролирующий ведомств, спрашивают: «где результат?». Им говорят: «ну вот же, уже стенд купили, щас поставим, будем гонять, вот-вот получится». А им в ответ: «нет, стенд – это очень интересно, но это по другой отчетной графе. Вы деньги по ФЗ 44 получили, должны были к 2015 году отчитаться. А на 2018 еще не готово. Поэтому останавливаем процесс, возвращаем деньги, заказ передаем другому исполнителю и назначаем крайнего посидеть». Как останавливаем?! Как передаем? – и все сначала? А гособоронзаказ?А результат? А вооружение для Родины?

Нифига, гособорон отдельно, а статья УК отдельно. Деньги потрачены, срок прошел – кто будет отвечать? Так процесс и тянется с тех пор ни шатко, ни валко. До серийных надежных двигателей для БПЛА по прежнему, как до луны.

Ладно, идея стырить у Ротакса оказалась так себе. Ничего, мы умнее будем. Создадим для следующей программы под ударный БПЛА Корсар совместное предприятие с самими итальянцами! У Вас перед глазами уже стоят образы Феррари, Ламборгини, Дукати, Бимота? Наверное, так наверх и доложили: «Щас у нас супердвигатель будет, все ок, ун моменто, синьорас!» Обратились на Zanzottera. Хорошая фирма, на их таком же 498 двигателе предыдущего поколения летают и израильские ударные БПЛА,и американский Викинг 400.

– Вuongiorno, seniors e senoritas! Вы желаете лицензию купить, или предпочитаете роялти с выпуска обсудить?

– ага, щаз! нам бы просто купить несколько штук и посмотреть, что у вас можно спиздить.

– Ах, так? ну тогда, если без покупки технологий,то вот вам точно такие же, но не прошедшие военную приемку движки от нашего китайского филиала. Точно такие же, но много дешевше.

-Дешевше? Офигеть, дайте пять!

Привезли, купили. Примерно как «настоящие итальянские» сапоги Карло Пазолинни. Изготовитель Fiate Aviation Co. Ltd. Т.е. почти Fiat, только с «е» на конце. С офисом по адресу 198 MingZhu Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

Вот такой Анхуй получился. В -20С не заводится, на высоте 5000м выдает аж 2.5л.с. «Фигня вопрос, щас подшаманим!» сказали пытливые инженеры. «Еще бы!»- сказали руководящие ими менеджеры и чиновники. Очередная госпрограмма, очередной тендер, государственный подрядчик КБ “Луч” привлекает частный инженерный центр, оба три года не знают про проблемы безработицы. По окончанию контрактного срока НИР признается неудачным, тема ЭР-50 (электронный регулятор) признается свернутой, средства проср….. Для обеспечения дальнейших работ конструкторы просто адаптировали для китайского двигателя блок управления от снегохода РМЗ-500. С новым блоком смогли получить на Zanzottera параметры, близкие к заявленным, но на оборотах под 7000. Ниже – глохнет. А для полета нужно 2500-2800. «Фигня вопрос!» сказали инженеры. «Еще бы!»- сказали менеджеры и чиновники. Еще полгода. Поставили ременной редуктор. По оборотам ок, по материалам жопа: за 15 минут стачиваются ремни.

Стороны приходят к единому выводу, что дальше нужно переделать ВСЕ. Т.е. создать новый двигатель…” и т.д. Очень рекомендую прочитать всё от начала и до конца. Гомерически смешно.