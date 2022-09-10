 

Он ради нее бросил семью, а она – родную страну: как Костолевский живет со своей французской женой

10.09.2022, 4:23, Разное
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За свою карьеру Игорь Костолевский сыграл множество героев, в которых влюблялись все советские красавицы. Впрочем, за пределами экранов актер тоже никогда не был обделен женским вниманием. Несмотря на амплуа героя-любовника, в реальной жизни Костолевский много лет считался примерным мужем и отцом. Семья артиста была примером для подражания, но все изменилось, когда в его жизни появилась французская актриса Консуэло де Авиланд.

В первый раз Игорь Костолевский женился еще в молодости. Его супругой стала актриса Елена Романова. Влюбленные познакомились на съемочной площадке картины “Отпуск за свой счет” и быстро решились пойти в загс. Через пару лет после свадьбы, в 1983 году, в семье появился сын Алексей.

Брак артиста долгие годы считался одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Костолевский трогательно заботился о сыне, хранил верность жене и не был замечен в любовных приключениях на стороне. Всем казалось, что в семье актера царит идиллия. Но это только казалось…

Отношения супругов дали трещину еще до развода. Однако окончательно все решилось, когда Игорь Матвеевич влюбился в другую. На одном из мероприятий в конце 90-х он увидел французскую актрису Консуэло де Авиланд и потерял голову. В тот же вечер артист поцеловал новую знакомую у всех на глазах, забыв о том, что у него есть жена.

Через несколько лет россиянин и француженка поняли, что не могут друг без друга. Костолевский признался во всем жене и ушел из семьи ради новой возлюбленной. Развод, грянувший после 20 лет брака, проходил со скандалом. Елена Романова тяжело переживала расставание и недоумевала, как супруг мог так с ней поступить.

Во втором браке Игорь Матвеевич стал по-настоящему счастливым. Он восхищается женой, которая решилась на отчаянный поступок и многим пожертвовала, чтобы они были вместе. Ради возлюбленного Консуэло не только оставила родную Францию, но и приняла православие. Теперь избранницу артиста зовут Евдокия Костолевская.

Супруги вместе уже 20 с лишним лет, но до сих пор относятся друг к другу с большим трепетом и нежностью. Сам Костолевский называет любимую жену “секретом его отличной формы”. Судя по всему, пара по-прежнему живет душа в душу. По крайней мере, на публике супруги демонстрируют полную идиллию.


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