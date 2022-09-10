Мнение: Еще один рвется на фронт



Алексей Чадаев

Это вслед за Рогозиным, Стрелковым и губернатором Дегтяревым (последний рвется аж из Хабаровска). Любимец моего ЖЖ, бессмертный автор бессмертного труда “Путин. Его идеология”, словом, мой тезка Алексей Чадаев – тоже рвется туда же. Сколько пафоса и навзрыда! Читаю и плачу:

“Если посмотреть на ситуацию аккуратно и раздумчиво, поймём следующее. Армия уже полгода на передовой, всё это время в наступлении, с каждым месяцем всё более медленном и тугом, при этом существенно уступая противнику в численности и с нарастанием разрыва. Военных гениев, Суворовых-Кутузовых, в руководстве нет. Стратегия кампании перекраивалась за это время несколько раз, по мере исчерпания предыдущих идей. Как обстоят дела со снабжением, я теперь знаю достаточно включённо — очень так себе они обстоят. В тылу у «илит» чуть не с первого дня настрой «когда же это всё уже закончится?» С какой стати путь такой армии должен быть устлан бесконечными победами? Неизбежно где-нибудь что-нибудь рано или поздно сломается.

Повод ли это к тому, чтобы как-то менять отношение к происходящему? Да с какой стати? Да даже если б Хаймарсы по Москве долбили, а наши за Волгу отступали, предавать своих и в такой ситуации — позор, а ныть и паниковать Богородица не велит. Да, мы, возможно, сейчас и не самые крутые пацаны на этом глобусе, но в драке, даже по моему пусть небогатому, но всё же опыту, побеждает не самый крутой, а самый упёртый. Сжали зубы, разобрали ошибки, поправили что надо поправить в консерватории и двинулись дальше: «пока эта толстая леди поёт, опера ещё не закончена», как любил говаривать один видный политик ХХ века.

Чем хороши такие ситуации — «прилив поднимает все лодки, а отлив показывает, кто купался без плавок». Меня спрашивают: вот ты по телевизору выступаешь, слёты проводишь, а сам на фронт — не? Так вот: единственное, о чём я сейчас жалею — что сам сейчас не в Купянске или Изюме, глядишь, и пригодился бы как оператор дрона, например; на полигоне получалось вполне пристойно, по крайней мере. Но я постараюсь сделать всё что могу и на своём нынешнем месте, чтобы причинить врагу максимальный урон!” (А.ЧАДАЕВ)

“Мы, возможно, сейчас и не самые крутые пацаны на глобусе”. Мда, драгоценное признание. Хотя, возможно, несколько запоздалое.