 

Мнение: Балаклея. 09.09.2022. Вечер

10.09.2022, 3:42, Разное
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Балаклея. 09.09.2022. Вечер

1. Продолжаются бои на ближних подступах к Купянску. В сам город ВСУ ворваться так и не удалось. К городу перебрасываются подкрепления ВС РФ, по скоплениям техники ВСУ к западу от Купянска наносятся артиллерийские и авиаудары.
Противник обстреливает город из РСЗО и артиллерии. Выведен из строя мост через Оскол. С обеих сторон идет подтягивание резервов к городу.

2. Противник продолжает нажимать вдоль Оскола на юг к Изюму, выбрасывая вперед ДРГ.
К городу также идет переброска резервов ВС РФ, в том числе вертолетами. Противник пытается как можно быстрее продвинуть вслед за легкой пехотой механизированные части, дабы укрепить контроль над трассой Купянск—Изюм. Основное снабжение в силу этого сейчас через Оскол.
Противник очевидно будет пытаться создать проблемы для снабжения по этой дороге или даже прорваться к ней к востоку от Изюма.

3. В районе Красного Лимана противник прощупывает фронт на северном берегу Северского Донца, действуя группами ДРГ в серой зоне и накапливая кулак для потенциального удара на Красный Лиман, чтобы, как минимум, сковать действия Изюмской группировки, а как максимум, попытаться отбить Красный Лиман.

4. Ситуация в районе Балаклеи до сих пор непонятна, так как даже противник сообщает, что город полностью пока не контролируется и там идут какие-то бои. В занятых населенных пунктах к северу от Балаклеи нацисты начинают разворачивать террор против гражданского населения

5. В целом, оперативный кризис продолжает развиваться и о какой-то стабилизации ситуации говорить пока рано.

https://t.me/boris_rozhin/63155 – цинк

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin, кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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