DT – Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга

Британский премьер Лиз Трасс объявила о намерении отменить мораторий на добычу газа методом гидроразрыва пласта. Несмотря на небезопасность подобного метода, политик хочет таким образом восстановить энергетическую независимость Великобритании, передаёт The Daily Telegraph. К 2040 году страна стремится стать чистым экспортёром энергоресурсов.



АР

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта (фрекинга), что позволит сланцевому газу поступать в страну к следующей весне, пишет The Daily Telegraph.

Трасс намерена восстановить энергетическую независимость Великобритании к 2040 году, укрепив поставки энергоресурсов за счёт увеличения добычи нефти и газа внутри страны, а также развития атомной и возобновляемой энергетики.

По словам премьера, страна отменит мораторий на гидроразрыв пласта, действующий с 2019 года, что откроет возможность начать добычу уже через шесть месяцев. Со следующей недели правительство начнёт выдавать более 100 новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.

Как отмечает издание, на эти изменения могут уйти годы и они не повлияют на поставки этой зимой. Они направлены на то, чтобы помочь Великобритании стать чистым экспортёром энергии к 2040 году, в сочетании с объявленными бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном планами увеличения выработки электроэнергии с помощью АЭС до 24 гигаватт к 2050 году, а также строительства новых ветряных и солнечных электростанций.

По мнению Трасс, радикальная перестройка необходима после «десятилетий краткосрочного мышления», в результате которого страна оказалась беззащитной перед лицом резкого роста цен на энергоносители.

«Мы не будем зависеть от глобального энергетического рынка и действий злонамеренных субъектов, мы сделаем так, чтобы к 2040 году Великобритания стала чистым экспортёром энергоресурсов», — сказала премьер в палате общин британского парламента.

С 2004 года Великобритания является чистым импортёром энергии, так как истощённые запасы Северного моря уже не обеспечивают и половины потребления страны. Изначально фрекинг преподносился администрацией бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона как способ увеличить внутреннее производство, после того как Британская геологическая служба подсчитала, что на шельфе страны может находиться около 1300 трлн кубических футов газа. Даже десятая часть этого объёма потенциально может обеспечить потребности Великобритании в газе на десятилетия.

Однако метод гидроразрыва пласта, который впервые применили в США, был запрещён в стране в 2019 году по соображениям безопасности после того, как деятельность компании Cuadrilla вызвала в Ланкашире подземные толчки гораздо сильнее, чем предполагалось.

Тем не менее новый министр по делам бизнеса Джейкоб Рис-Могг заявил, что российская спецоперация на Украине «показала необходимость укрепления энергетической безопасности Великобритании ради блага нации». По его словам, эти изменения, наряду с другими долгосрочными реформами, «решат основные проблемы на энергетическом рынке и обеспечат британский народ доступной и стабильной энергией в будущем».

Наряду с увеличением добычи ископаемого топлива, в четверг британское правительство пообещало провести «фундаментальные реформы» в работе энергетического рынка Великобритании. Так, производители возобновляемой энергии согласились перезаключить контракты с правительством, что приведёт к снижению их прибыли, но поможет снизить счета за электроэнергию для рядовых британцев.

Согласно прежним договорённостям, ветряные и солнечные электростанции, построенные до 2014 года, могут продавать электроэнергию по рыночной цене и получать государственные субсидии. Это позволило некоторым производителям получить огромные прибыли в связи с резким ростом цен в этом году. При этом их затраты не выросли, так как ветряные и солнечные электростанции не нуждаются в топливе для выработки энергии.

После встреч с чиновниками производители возобновляемой энергии дали согласие на заключение новых долгосрочных контрактов по фиксированным ценам значительно ниже текущих, сообщает The Daily Telegraph.