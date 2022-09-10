Мнение: Волков подставил Навального?
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Прочитал в «Коммерсанте»: «Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области, больше не может видеться с адвокатом наедине, говорится в соцсетях оппозиционера. По его словам, теперь беседы с адвокатом будут проводиться под присмотром, а обмен документами затруднен».
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Не удивлен. Ожидал ограничения контактов Алексея с адвокатами. Правда, не думал, что это произойдет так быстро.
ФСИН понадобилось всего несколько дней, чтобы отреагировать на интервью Леонида Волкова (включен в список «иностраннных агентов» и в «перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»).
В этом интервью Волков заявил, что находится в плотном контакте с Навальным. Дословно: «…Мы с ним, слава богу, продолжаем находиться в плотном контакте. На стратегическом уровне он всей нашей работой руководит, и все проекты, которые мы делаем, — это либо реализация его идей, либо мы это у него утверждаем».
отсюда
Интервью Волкова было опубликовано 5 сентября. А реакция последовала чуть ли не на следующий день.
Если бравада живущего в Европе Леонида Волкова о плотном контакте с находяшимся в колонии Алексеем Навальным – не подстава, что это?
Фотография Алексея Навального отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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