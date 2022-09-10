Мнение: Волков подставил Навального?

Прочитал в «Коммерсанте»: «Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области, больше не может видеться с адвокатом наедине, говорится в соцсетях оппозиционера. По его словам, теперь беседы с адвокатом будут проводиться под присмотром, а обмен документами затруднен».

Отсюда

Не удивлен. Ожидал ограничения контактов Алексея с адвокатами. Правда, не думал, что это произойдет так быстро.

ФСИН понадобилось всего несколько дней, чтобы отреагировать на интервью Леонида Волкова (включен в список «иностраннных агентов» и в «перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»).

В этом интервью Волков заявил, что находится в плотном контакте с Навальным. Дословно: «…Мы с ним, слава богу, продолжаем находиться в плотном контакте. На стратегическом уровне он всей нашей работой руководит, и все проекты, которые мы делаем, — это либо реализация его идей, либо мы это у него утверждаем».



отсюда

Интервью Волкова было опубликовано 5 сентября. А реакция последовала чуть ли не на следующий день.

Если бравада живущего в Европе Леонида Волкова о плотном контакте с находяшимся в колонии Алексеем Навальным – не подстава, что это?

Фотография Алексея Навального отсюда

—