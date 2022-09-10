Кейт или Меган? – Личное мнение

Какая же умница эта Меган Маркл.



Фото: Соцсети

Пока терпила зачем-то Кейт оправдывается, почему её не было у смертного одра умирающей королевы, Меган забила большой и жирный болт на всю эту семейку и живёт своей собственной жизнью.

Кейт что-то там неубедительно мямлит про то, что в день смерти Елизаветы у детей был первый день школы или что-то в этом роде. Меган просто молчит, не считая нужным никому ничего объяснять.

Во всей этой истории с, мягко говоря, странным Виндзорами Маркл демонстрирует силу.

Смотрите на меня свысока? Да и фиг с вами. Взяла младенца подмышку, мужа-принца за руку и укатила в солнечную Калифорнию.

Не позвали прощаться с королевой? Да, я бы и сама не поехала. Зачем мне тащиться куда-то и таращиться на умирающую женщину, которая меня терпеть не могла?

Кейт тоже, видимо, не позвали прощаться с бабкой, потому что она в глазах настоящих Виндзоров — простолюдинка и инкубатор несмотря на всё её старания вписаться.

Кейт объясняется. Меган послала всех в задницу и живёт не по их нелепым правилам из 12 века, а по своим собственным.

Именно этому я и аплодирую стоя.

А вы кто по жизни: Кейт или Меган?

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