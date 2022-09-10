Проблема больше, чем Украина — Politico об истинных причинах поставок американского оружия для Киева и помощи другим странам

Военный потенциал восточноевропейских стран НАТО истощается и это волнует Вашингтон больше, чем помощь самой Украине, пишет издание Politico. Впервые с конца февраля в новом пакете военного финансирования выделенные США средства пойдут на восполнение арсеналов союзников Пентагона. Пополнять американские складские запасы артиллерийских снарядов становится всё сложнее.



AP

В четверг высокопоставленные официальные лица США анонсировали новый пакет военной и гуманитарной помощи в размере $2,8 миллиардов для Украины и восточноевропейских союзников, что ознаменовало переход от оперативных поставок оружия Украине к более долгосрочному оснащению стран по всему восточному фронту НАТО. Об этом было заявлено в то время, как госсекретарь Энтони Блинкен приехал в Киев со своим вторым визитом с начала спецоперации РФ на Украине, а министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военные действия на Украине с десятками коллег по блоку, пишет издание.

Немедленная помощь ВСУ в размере $675 миллионов включает в себя боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Однако более обширное военное финансирование в размере $2,2 миллиардов планируется разделить пополам: $1 миллиардов Украине, и столько же будет распределено между 18 соседями Киева по региону, территория которых охватывает всю западную границу Украины от Балтийского до Средиземного моря, пишет Politico.

«Сейчас стоит более острая проблема, которая будет важна в течение следующих трёх-пяти лет, а именно защита НАТО и стран НАТО от России, которая не отступает», — заявил Сет Джонс, директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований. «Таким образом администрация (США. — ИноТВ) признаёт, что это более серьёзная проблема, чем просто Украина, и что страны НАТО столкнулись с огромными вызовами, когда речь идёт об их способности защитить себя», — добавил он. Такой шаг знаменует собой серьёзный сдвиг в подходе — впервые с начала конфликта на Украине. Поставки боеприпасов и снаряжения c европейских складов или напрямую из США до сих пор представляли собой подавляющую часть американской помощи Украине; на передовую было отправлено около 1 миллионов артиллерийских снарядов, десятки гаубиц и управляемых ракетных установок, отмечает Politico.

Европейские союзники США также задействовали собственные запасы в рамках масштабной международной операции по оказанию чрезвычайной помощи, и $1 млрд, выделенный на пополнение запасов и модернизацию их вооружённых сил, станет ключевым моментом в демонстрации приверженности Америки альянсу. Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия, пишет Politico.

Власти США не сообщают подробностей о том, на какие именно виды вооружения пойдут средства, но, вероятнее всего, будут усилены системы ПВО в восточном регионе НАТО. Польша уже запросила у США дополнительные батареи Patriot, и потенциальный новый член альянса Финляндия также стремится повысить свой оборонный потенциал. «Вероятнее всего, деньги пойдут на средства, доказавшие свою эффективность в сражениях на Украине, такие как беспилотники и ракеты, а также на замену оружия советских времён, которое европейские страны отправили Украине», — заявил Джим Таунсенд, старший научный сотрудник Центра исследований Новой американской безопасности, пишет издание Politico.

Финансирование в размере $1 миллиардов позволит странам использовать американские гранты для закупки военной техники у оборонных компаний США при поддержке и руководстве Вашингтона. Это отражает растущую потребность в оружии во многих восточноевропейских странах, которые стремятся либо избавиться от своего старого советского арсенала, либо восполнить запасы, большая часть которых была передана Украине. На Капитолийском холме есть некоторая обеспокоенность по поводу смены приоритетов в конгрессе после промежуточных выборов, особенно если республиканцы получат большинство в палате представителей. Многие кандидаты ставят под сомнение многомиллиардные пакеты помощи Украине, пишет Politico.

Существуют также опасения по поводу прочности ВПК США, поскольку подрядчики очень спешат восполнить американские арсеналы боезапасов, отправляемых на Украину. Однако не все производственные линии для такого оборудования, как противотанковое оружие, которое тысячами отправляется на Украину, можно быстро восстановить. Более того, сказывается нехватка кадров на таких производствах. «Если бы прямо сейчас в Тайваньском проливе началась война, есть очень серьёзные опасения, что у США было бы недостаточно боеприпасов для любого продолжительного конфликта», — заявил Джонс. По данным Пентагона, у Байдена ещё есть $5,6 миллиардов на пополнение запасов артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, которые с февраля массово отправлялись на Украину, заключает Politico.