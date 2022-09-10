Handelsblatt – глубокий символизм — первая зарубежная встреча Си Цзиньпина после пандемии состоится с Путиным

Целью первой зарубежной поездки председателя КНР Си Цзиньпина после пандемии станет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет Handelsblatt. Они собираются провести переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Наблюдатели приписывают им большое символическое значение, ведь такая встреча служит чётким сигналом поддержки Москвы со стороны Пекина, объясняет немецкое издание.



AP

На этой неделе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Кремля Владимир Путин изложил своё видение того, как добиться процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Handelsblatt. Он заявил, что входящие в этот регион страны стали «новыми центрами экономического и технологического роста». В предстоящие же недели российский президент собирается углубить обсуждение этой темы со своими важнейшими партнёрами.

15 и 16 сентября Путин встречается в Узбекистане с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, продолжает немецкое издание. Они будут говорить о сотрудничестве в экономической и военной сферах, а также о совместных действиях в рамках системного конфликта с Западом. Переговоры пройдут во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, куда, помимо РФ и Китая, также входят Индия, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Наблюдатели приписывают этой встрече большое символическое значение, ведь Си Цзиньпин не выезжал за пределы своей страны вот уже больше двух лет. То, что целью его первой заграничной поездки после пандемии стала встреча с Путиным, можно расценивать как чёткий сигнал поддержки Москвы. Удивляет ещё и то, что изначально глава КНР планировал посетить Саудовскую Аравию, отмечает издание.

Последний раз лидеры РФ и Китая виделись в начале февраля на Олимпийских играх в Пекине. После начала боевых действий на Украине Пекин оказал Путину очевидную поддержку. Хоть китайцы и заявляют, что занимают в этом конфликте нейтральную сторону, на самом деле они солидарны с Кремлём по многим вопросам: они осуждают расширение НАТО на восток, обвиняют США в наращивании напряжённости, утверждают, что у РФ есть «обоснованные опасения по поводу безопасности» и называют западные санкции незаконными.

К тому же недавний визит американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань существенно ухудшил отношения США и КНР, отмечает Handelsblatt. По мнению наблюдателей, это также могло послужить стимулом для того, чтобы укрепить альянс с Россией в рамках конкурентной борьбы с Западом. При этом эксперты в большей степени опасаются сотрудничества двух стран не в военной, а как раз в экономической сфере. Дело в том, что из-за санкций Запада Китай стал для РФ важнейшим торговым партнёром, а РФ для Поднебесной — важным поставщиком сырья.

О тесном сотрудничестве двух стран свидетельствуют и их планы на саммит G20 на Бали. Путин и Си собираются на нём появиться. В результате они могут стать противовесом собравшимся там западным политикам. Это сигнализирует о том, что мир всё сильнее раскалывается на два полюса, заключает издание.