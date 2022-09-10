Проверка счетчиков: как отличить коммунальщиков от мошенников

Сегодня редко можно встретить на пороге квартиры сотрудников

коммунальных служб или управляющей компании. В цифровую эпоху большинство

процедур делается в электронном виде. Однако иногда может нагрянуть проверка.

Как реагировать на непрошенных гостей, объяснили в столичном комплексе городского

хозяйства.

Прежде всего, нужно понимать, что необходимость в срочной

проверке, действительно, может возникнуть. Чаще всего коммунальщики обращают

внимание на состояние инженерных конструкций, ведь только профессиональным

взглядом можно оценить, нет ли рисков аварии в системах водо– и газоснабжения.

Меж тем, даже о внеочередных проверках коммунальные службы

обязаны сообщать, используя доступные каналы связи. Как минимум, это нужно,

чтобы дверь в квартиру было кому открыть.

Что вообще имеют право проверять коммунальные службы? Как

правило, речь идет только о счетчиках газа. Счетчики электричества обычно

установлены в подъездах, поэтому доступ в квартиру не нужен. Что касается

счетчиков воды, то у них есть сроки проверки, определенных в технической

документации. Собственник сам может выбрать удобное время.

Соответственно, если к вам просятся с проверкой счетчиков

воды или электроэнергии, то такого сотрудника можно не пускать домой. О ЧП

следует сообщить в компетентные органы. Газовые счетчики обычно проверят раз в

год.

Не стоит забывать, что плановые коммунальные проверки

бесплатны. Если вам навязывают дополнительные услуги или пытаются продать новое

оборудование, значит вы имеете дело с мошенниками. Не впускайте их в квартиру!

Кстати, даже настоящего сотрудника коммунальных служб или УК можно не впустить

в дом, но в этом случае лучше согласовать новое время проверки.