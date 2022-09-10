 

Проверка счетчиков: как отличить коммунальщиков от мошенников

10.09.2022, 1:40, Разное
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Сегодня редко можно встретить на пороге квартиры сотрудников
коммунальных служб или управляющей компании. В цифровую эпоху большинство
процедур делается в электронном виде. Однако иногда может нагрянуть проверка.
Как реагировать на непрошенных гостей, объяснили в столичном комплексе городского
хозяйства.

Прежде всего, нужно понимать, что необходимость в срочной
проверке, действительно, может возникнуть. Чаще всего коммунальщики обращают
внимание на состояние инженерных конструкций, ведь только профессиональным
взглядом можно оценить, нет ли рисков аварии в системах водо– и газоснабжения.

Меж тем, даже о внеочередных проверках коммунальные службы
обязаны сообщать, используя доступные каналы связи. Как минимум, это нужно,
чтобы дверь в квартиру было кому открыть.

Что вообще имеют право проверять коммунальные службы? Как
правило, речь идет только о счетчиках газа. Счетчики электричества обычно
установлены в подъездах, поэтому доступ в квартиру не нужен. Что касается
счетчиков воды, то у них есть сроки проверки, определенных в технической
документации. Собственник сам может выбрать удобное время.

Соответственно, если к вам просятся с проверкой счетчиков
воды или электроэнергии, то такого сотрудника можно не пускать домой. О ЧП
следует сообщить в компетентные органы. Газовые счетчики обычно проверят раз в
год.

Не стоит забывать, что плановые коммунальные проверки
бесплатны. Если вам навязывают дополнительные услуги или пытаются продать новое
оборудование, значит вы имеете дело с мошенниками. Не впускайте их в квартиру!
Кстати, даже настоящего сотрудника коммунальных служб или УК можно не впустить
в дом, но в этом случае лучше согласовать новое время проверки.


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