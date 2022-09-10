Мнение: Традиции и границы

При разборе последнего письма выяснилось, что многие считают “традиции” обстоятельством, которое обычное поведение может превратить в косяк и, наоборот, косяк может превратить в обычное поведение.

Все эти разговоры имеют своей целью запутать тему границ, чтобы границы воспринимались как нечто субъективное, местечковое, случайное, существующее в одной традиции и исчезающее в другой.

Один комментатор, например, раз семь повторил глупость вроде: “восточной женщине нельзя выселять из дома свекровь” или “в восточной семье нельзя не уважать родителей мужа”. Как будто западная женщина все это может себе позволить и это в ее случае будет в границах.

От чего зависят границы на общей территории?

От разницы вложений.

Чем больше ваших вложений, тем больше ваша доля на общей территории, тем шире ваши границы.

Если вложений ваших мало, а прав вы хотите отжать много, вы косячите.

Если вы думаете, что вкладываетесь в общую территорию, а на самом деле ваши вложения мимо, это слив.

Обратите внимание, слив связан не с тем, что у вас много вложений в общую территорию и мало прав, а с тем, что вы вкладываетесь мимо, а думаете, что вкладываетесь в общую территорию.

Это бывает, например, когда вы бегаете за человеком, считая, что эти усилия идут на построение отношений, а ему это все не нужно и отношения он с вами не строит или строит совсем не так.

Или вы заваливаете человека какими-то подарками, которые он принимает без благодарности или даже без удовольствия. Такие вложения – слив, потому что ничего для общей пользы в них нет, а убыток ваш есть.

То есть растят вашу часть территории лишь такие вложения, которые эту общую территорию укрепляют, развивают, которые всем полезны и польза соразмерна вашим вложениям.

Вот традиции, не важно гендерные или национальные или религиозные или еще какие-то, это обычай или неписаный закон, который регулирует норму вложений.

Обратите внимание, не норму прав регулируют традиции, а норму вложений, то есть обязанностей. Права происходят из обязанностей, обеспечивают их и обеспечиваются ими.

Если кажется, что в какой-то традиции кто-то имеет больше прав на что-то, то он имеет и обязанностей больше.

Когда западную традицию связывают с восточной и критикуют первую за недостаток прав, а вторую за недостаток обязанностей, обычно не обращают внимания, что то и другое уравновешено.

Родители в западной традиции считают нормой раннюю сепарацию от ребенка, только с этим связана большая свобода западных детей от родителей.

На Востоке традиционно сохраняется связь детей и родителей, что означает, что родители обеспечивают ребенка жильем или приданным, справляют свадьбу, помогают нянчить внуков. Поэтому восточные родители имеют больше прав по отношению к молодым семьям, имеют право даже участвовать в выборе пары.

На Западе, как считается, дети женятся сами, но и жить должны отдельно, а бабушки с дедушками живут своей жизнью и не спешат посвящать себя внукам. Как таковой западной семейной традиции пока не существует, традиция – вековые обычаи, а то что называется “западное” складывается в последние сто лет.

Часто это напоминает развал всего по всем направлениям. Понятной новой модели пока нет, есть лишь эксперименты и поиски.

И вот что нужно очень хорошо видеть, рассматривая такие эксперименты.

Чтобы ситуация была в границах, права должны соответствовать вложениям.

Когда от родителей хотят восточной опеки, но при этом западной свободы, получается не эксперимент, а обман.

Нормальный эксперимент – это когда вы, например, решаете, что будете самостоятельны от родителей, отдаете им долги и обеспечиваете свою жизнь сами, и в силу этого родители имеют намного меньше прав “лезть в вашу жизнь”.

Это происходит само собой, не надо никому “показывать свое место”, как думает бестолковая автор последнего письма.

Если вы сами покупаете или снимаете жилье, обеспечиваете себя сами, но не так, что всем окружающим вас жаль и стыдно на вас смотреть, а нормальным образом обеспечиваете, имеете нормальный быт, здоровый образ жизни, достаточный для своего возраста профессиональный успех, нормальные социальные связи, достойную личную жизнь, то родители не будут иметь ни желания, ни возможности руководить вами.

Если же вы висите у родителей на шее или демонстративно от них отделились, но живете в нищете, в хлеву и в чаду дыма, огрызаясь на все их советы, вы растите свой долг и увеличиваете косяки в поле.

Родители вырастили вас и много вложили в вашу жизнь и здоровье, поэтому бездарно это все сливать вы не имеете права, как не имеет права человек пропить общую собственность. Чтобы сепарироваться от родителей без косяка вы должны нормально заботиться о себе, родители должны видеть, что с вами все в порядке, вот тогда у них не будет повода навязывать вам свою власть.

Обычно женщины рыдают в письмах, жалуясь на навязчивые материнские советы, но дальше в письме выясняется, что у автора давно взрываются часики, нет нормальной работы, жилья и много лишнего веса. Конечно мать переживает за такую дочку и пытается из последних сил спасти ее, считая ее отчасти своей и считая законно.

Еще чаще дети живут в квартире родителей, пользуются их помощью и поддержкой, но не желают слышать их советов и требуют свободы.

Непонятно, чем увенчается эксперимент по разделению детей и родителей, хочется надеяться, что золотой серединой между западным и восточным, но совершенно очевидно, что для сепарации надо твердо стоять на ногах, а не висеть на шее того, чей сук рубишь.

Вы можете жить до старости с родителями и растить вместе с ними своих детей, но вы должны слушать их и признавать их старшинство. Иначе это издевательство над ними. Если же вы хотите считать себя с родителями на равных, вы должны иметь собственный дом и не пользоваться родительскими ресурсами, вы должны вернуть все потраченное на вас, причем сделать это деликатно и уважительно, ведь вам не кидали в лицо пеленки.

Сейчас в моде “комбинированная модель”: опеку у родителей брать по восточному лекалу, а свободу требовать по западному.

Это в точности как с пресловутым “гендерным равенством”: мужчина должен платить, помогать, опекать, потому что он мужчина, но не имеет права считать себя более сильным, потому что гендерное равенство.

И если вам кажется, что в западной гендерной модели как-то иначе проходят границы, чем в восточной, вы ошибаетесь.

Точно так же проходят: права равны вложениям.

Гендерное равенство = равные материальные и физические вложения.

Западная гендерная модель – равенство вложений в бюджет, в опеку детей, в быт.

Физическая и сексуальная разница все равно останется, но экономическую можно свести на нет при определенных усилиях и перестройке.

Принцип границ всегда, при любой модели, при любых экспериментах, останется одним и тем же.

Везде, где вложения одного больше, больше и его права.

Важно видеть, где эти вложения, не путать свои вложения и чужие, а еще не путать вложения и слив.

Попробуйте теперь еще раз рассмотреть последнее письмо.

Где проходят границы автора? И где она в своих рассуждениях эти границы грубо нарушает? И чем это чревато с точки зрения физики поля и экономики поля?