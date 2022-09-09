Топ-5 самых популярных станций МЦК

Шесть лет назад в День города в столице запустили МЦК. Этот вид общественного транспорта оказался весьма популярным и востребованным – как и метрополитен. В среднем каждый день на МЦК совершается свыше полумиллиона поездок.

Наиболее востребованными станциями являются те, откуда можно совершить пересадку на метро или один из Московских центральных диаметров (МЦД). Самой популярной станцией является “Нижегородская”, где есть пересадки и на метро, и на МЦД. В будни ей пользуются в среднем свыше 47 тысяч человек.

Топ-5 самых популярных станций Московского центрального кольцаМестоСтанция МЦКСреднее количество пассажиров в суткиПересадка1″Нижегородская”47 тысячНекрасовская линия метро, в будущем – БКЛ и МЦД-32″Площадь Гагарина”41,7 тысячиКалужско-Рижская линия метро3″Ростокино”37,3 тысячиЯрославское направление железной дороги4″Ботанический сад”29,3 тысячиКалужско-Рижская линия метро5″Кутузовская”28,1 тысячиФилевская линия метро, в будущем – МЦД-3

В последние годы на МЦК был обновлен подвижной состав, сокращен интервал движения поездов до четырех минут в часы пик и внедрены современные пассажирские сервисы московского транспорта.

Например, недавно на всех станциях МЦК запустили систему Face Pay в тестовом режиме. Этот сервис позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Ни в одном городе мира в таком масштабе не работает эта система, как в Москве.

У пассажира, оказавшегося перед турникетом, есть выбор: оплатить проезд картой “Тройка”, билетом “Единый”, банковской картой или воспользоваться сервисом Face Pay. Турникеты с оплатой по биометрии отмечены черным стикером.

Московское центральное кольцо включает в себя 31 станцию, 26 пересадок на разные станции метро и 10 – на девять железнодорожных направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-2.

Кстати, 31 станция будет и у Большой кольцевой линии метро, строительство которой скоро завершится. О том, как продвигаются работы на новых, но пока еще не открытых станциях самого большого метрокольца в мире, ранее писали “Дни.ру”.