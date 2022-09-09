Мнение: украинским политикам стоит присмотреться к модели Кипра по мирному урегулированию

После активизации конфликта с участием турецкой армии в 1974 году остров Кипр был разделён на две зоны — Республику Кипр на юге и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра, которые разделены при помощи буферной зоны, контролируемой ООН. Такой статус-кво на острове успешно сохраняется уже почти полвека. И украинским политикам следовало бы внимательнее изучить этот опыт по мирному урегулированию вместо того, чтобы обострять ситуацию, пишет South China Morning Post.



AP

Конфликт на Украине, в центре которого находится ситуация в Донбассе, можно было бы попытаться урегулировать по модели, которая уже почти полвека успешно действует в отношении Северного Кипра, пишет в статье для South China Morning Post содиректор Института анализа глобальной безопасности Гал Люфт. По его мнению, украинским политикам пора осознать и принять реальность такой, какая она есть, а не как им хотелось бы всё видеть, и присмотреться к вариантам по нормализации ситуации, вместо того чтобы продолжать разжигать конфликт.

Уже на протяжении полугода многих людей волнует вопрос о том, как и когда завершится обострившийся конфликт при участии РФ и Украины. Вначале Киев заявлял о том, что вскоре одержит верх, и с готовностью принимал военную помощь с Запада. Но после того, как ему не удалось вернуть под свой контроль Херсон, пожалуй, лишь самые безнадёжные оптимисты могут продолжать верить в то, что из этого тупика можно выйти при помощи военной силы, подчёркивается в статье.

Украина безнадёжно погрязла в этом конфликте, в то время как многие на Западе всё ещё упорно продолжают надеяться, что экономика РФ рухнет под давлением санкций — хотя статистика и факты показывают, что это вряд ли произойдёт. По реальным данным, на сегодняшний день объём российской экономики сократился в среднем всего на 4%, что очень далеко от прогнозов президента США Джо Байдена, который предсказывал сокращение из-за санкций в два раза, констатирует автор.

При этом если кто-то и оказался на грани краха, так это скорее экономики европейских стран, которые столкнулись с растущими долгами, беспрецедентным энергетическим кризисом в преддверии зимы, рекордной инфляцией, кризисом производства и нарастающим недовольством населения, которое угрожает обернуться массовыми протестами. Всё это уже провоцирует трещины в западном альянсе, отмечается в статье.

Для многих на Западе немыслимо представить, что отколовшиеся от Украины Донецкая и Луганская Народные Республики могут остаться под контролем России. Однако многие точно так же не были готовы смириться с тем, что Северный Кипр перешёл под контроль Турции в 1974 году, подчёркивает автор. По его мнению, использованная на Кипре модель урегулирования вполне могла бы стать применимой и для Донбасса, чтобы конфликт там прекратился уже в течение ближайших лет.

В июле 1974 года на Кипре произошёл государственный переворот, организованный греческой военной хунтой с целью объединить Кипр с Грецией, напоминает автор. Турция, которая исторически выступала в роли соперника Греции, не смогла с этим смириться и ввела свой военный контингент, установив за месяц контроль над северной частью острова. С тех пор он остаётся разделён на две части: Республику Кипр на юге и Турецкую республику Северного Кипра на севере, между которыми расположена линия прекращения огня и специальная буферная зона, контролируемая силами ООН.

Турецкую республику Северного Кипра официально признала на международной арене только Турция, от которой этот регион зависит во многих сферах для обспечения всех своих основных потребностей, включая оборону, энергетику и продовольственное снабжение, пишет South China Morning Post. В то же время внутри Турецкой республики Северного Кипра успешно действуют различные государственные институты, включая избираемый местными жителями парламент, собственную судебную систему и вооружённые силы с контингентом около 15 тыс. человек и современным арсеналом вооружений.

При этом такой установленный на острове статус-кво сохраняется уже почти полвека, а реального прогресса на пути к воссоединению политическим путём практически не наблюдается Однако киприоты, живующие в разных частях острова, и особенно представители более молодых поколений, вполне смирились с существующим положением дел и научились мирному сосуществованию, подчёркивается в статье.

На Западе многим по-прежнему кажется, что аналогичный сценарий в отношении Украины и Донбасса является немыслимым. Западные элиты продолжают обвинять Россию в агрессии и пугать сограждан тем, что она якобы планирует вторгнуться в Польшу и другие страны Европы, продолжая выделять миллиарды долларов на закупки оружия для Украины. Подобная политика лишь затягивает конфликт и причиняет страдания не только жителям РФ и Украины, но и практически всему населению Европы, отмечает South China Morning Post.

Однако это никак не изменит существующую реальность, даже если западные политики хотели бы, чтобы она выглядила иначе, предупреждает автор. По его мнению, с наступлением зимы, которая уже грозит многим европейским странам дефицитом и отключениями электроэнергии, новым ростом безработицы и социального недовольства, на Европу вскоре в полной мере обрушится «усталость от Украины».

В результате западным элитам придётся пройти все пять стадий восприятия реального положения вещей — от горя, отрицания и гнева до попытки торга, депрессии и принятия ситуации, прогнозирует автор. Вместо этого он рекомендует европейским политикам посетить солнечный Кипр и своими глазами убедиться, что «замороженные» конфликты, хоть и нежелательные, всегда лучше, чем бесконечная эскалация и военные действия.