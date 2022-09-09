Собака на сене: КГИОП обвинили в слабом привлечении бизнеса к реставрации памятников

Заброшенный дом Киселева в Большом Казачьем переулке будет восстановлен, но за счет не города, а петербургского бизнесмена Яна Бобрышева.

Накануне «Живой город» сообщил, что проект капремонта прошел согласование в градостроительной комиссии. Здание еще летом выкупила у города компания предпринимателя Яна Бобрышева, которая чуть более двух месяцев готовила проект реставрации. Следует отметить, что в ведомстве Смольного он оставался заброшенным более 10 лет.

Бобрышев при этом уже приводил в порядок исторические объекты. Он вложил 234 млн рублей в ремонт дома на Тележной. Координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов выразил мнение, что КГИОП мог бы привлечь больше таких же заинтересованных в реставрации предпринимателей, но почему-то не изъявляет желания.

«Сейчас начал гибнуть дом на Большом Сампсониевском, 21 – Дом Плотниковой. Его расселили в прошлом году и бросили. Его не продают, нет программы, куда его хотят включить, он просто брошен. Сейчас там все активно разворовывается, там поселились бомжи», — пожаловался «Петербург Ньюс» Литвинов.

По мнению общественника, Смольный реставрирует за бюджетные средства лишь малую часть домов из списка культурного наследия. На все запросы в КГИОП отвечают только отпиской о том, что они «прорабатывают» вопрос, и проработка может занимать до 10 лет. При этом не дают заниматься реставрацией заинтересованным частникам.

«Когда читаешь в письме слово «прорабатывается», это означает, что по факту ничего не будет в ближайшее время», – резюмировал эксперт.

Также инвесторов отпугивает от сотрудничества бюрократический подход, от которого команда губернатора Александра Беглова не может отказаться.