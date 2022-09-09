 

“Россия – кормилица”: Варвара объяснила возвращение уехавших звезд на родину

09.09.2022, 21:30, Разное
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“Я сама об отъезде из России никогда даже не помышляла, – признается Варвара. – Я тут родилась, люблю эту страну, Да и песни у меня исключительно русские, понятные здесь. Где я еще смогу с ними жить?!”

Действительно, на Родине у Варвары карьера складывается удачно – он востребована, много гастролирует, появляется в эфирах. Только что, например, с песней “Разольется река” она выступила на сцене Кремлевского дворца. Больше нигде такой популярности ей не добиться.

Но исполнительница твердо уверена, что и ее уехавшие коллеги по сцене вскоре вернутся. “Абсолютно в этом убеждена, – говорит Варвара. – Россия – кормилица. Россия – душа. И все уехавшие это понимают, потому что нигде больше они не будут так востребованы и не смогут столько зарабатывать”.

Напомним, одними из первых в родные пенаты вернулись Алла Пугачева и Иван Ургант. Они уже успели побывать на мюзикле “Кабаре” в Театре Наций. Примадонна пояснила: “Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. К тому же тут дети ходят в школу”.


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