 

Скоропомощной комплекс при больнице имени Филатова в Москве готов на 70%

09.09.2022, 21:29, Разное
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Скоро в Москве произойдет большое событие – заработает сеть скоропомощных стационарных комплексов с новейшим медицинским оборудованием и вертолетными площадками. Эти медицинские объекты станут уникальными, они не будут иметь аналогов в России.

Специалисты таких комплексов будут в течение первых часов после госпитализации оказывать пациентам, поступившим из любого района Москвы, всю необходимую помощь. Скоро завершится строительство трех объектов.

Так, в высокой степени готовности – комплексы при больнице имени В. В. Вересаева, при НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и при Боткинской больнице. Такие же объекты строятся на территории городских клинических больниц № 15 имени О. М. Филатова и имени В. М. Буянова. На базе городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова продолжается капремонт корпуса, где будет шестой скоропомощной стационарный комплекс.

“Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство скоропомощных комплексов – ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медпомощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства”, – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Стационарный корпус при больнице № 15 имени О. М. Филатова готов на 70%. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента строительства. В этом корпусе будет шесть разнопрофильных операционных. В нем установят самое современное оборудование:

  • ангиограф;
  • магнитно-резонансный томограф;
  • компьютерный томограф;
  • аппараты ультразвуковой диагностики;
  • аппарат искусственного кровообращения.

Поступающих пациентов будут разделять по принципу “триаж”. “Красные” нуждаются в сиюсекундной помощи, “желтым” нужна срочная помощь, а жизни “зеленым” ничего не угрожает. Также предусмотрен поток для поступления пациентов “самотеком”.

Родственники будут ожидать пациентов в комфортных комнатах. Также для близких поступивших будут работать кабинеты психологической поддержки и кафе. Сотрудники скоропомощных стационарных комплексов смогут отдохнуть в уютных комнатах и пообедать.


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