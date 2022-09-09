Не замачиваем и не перемешиваем перед едой: ошибки, которые мы совершаем при употреблении овсяных хлопьев

В поисках быстрого и легкого варианта завтрака, который одновременно и сытный, и полезный для здоровья, многие люди обращаются к овсяным хлопьям. Это блюдо решает множество проблем, в том числе и затраты времени на готовку. Самый простой и быстрый способ насладиться утром овсяными хлопьями – замочить их в молоке или йогурте на ночь. Это легко, просто и сэкономит массу времени утром. Но такую овсянку очень легко испортить.

Овсяные хлопья должны быть правильными

Важно убедиться, что вы выбираете тип хлопьев, которые улучшат блюдо, а не испортят его.

Как правило, в магазине вы встретите три основных типа овса: цельнозерновой, быстрого приготовления и хлопья. Для случайного наблюдателя все они могут показаться одинаковыми, но в зависимости от того, что вы готовите, правильный тип овса имеет большое значение. К примеру, если замачиваете его на ночь, то лучше использовать только хлопья, так как другие виды для этой цели не подходят.

Добавление слишком большого (или слишком малого) количества жидкости

После того как вы выбрали овес, вам нужно смешать его с жидкостью. К сожалению, распространенная ошибка, которую люди часто совершают, связана с соотношением овса и жидкости. Овес необходимо замачивать на ночь как для вкуса, так и для того, чтобы избавиться от сырой текстуры, которая может вызвать расстройство желудка.

Здесь вопрос не столько в том, какую жидкость вы выберете, сколько в количестве, которое вы добавляете. Для получения густой консистенции, не слишком слизистой или жидкой, стоит стремиться к соотношению один к одному.

Добавление сразу всех ингредиентов

В овсянку, которую вы оставляете настаиваться на ночь, можно добавлять различные начинки, в том числе фрукты, орехи и подсластители. Однако лучше не бросать сразу все ингредиенты. Вечером добавьте сироп или джем, чтобы овсянке не была безвкусной, а уже утром – орехи и фрукты.

Хлопья замачиваются недостаточно долго

Нужно дать достаточно времени, чтобы овсяные хлопья смешались с выбранной жидкостью, прежде чем приступать к трапезе. Если вы готовите овсянку на ночь, то должно пройти не менее 12 часов, если же выбираете овес быстрого приготовления – не меньше 5 минут.

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Забываете все перемешать перед едой

В частности это касается хлопьев, которые замачиваются на ночь. Помните, что они остаются в неперемешанном виде в течение нескольких часов, соответственно, вкус будет неравномерным. Чтобы насладиться полезным завтраком, его нужно тщательно перемешать. Это помогает получить равномерное распределение вкуса и ингредиентов. Кроме того, овес способен лучше впитывать жидкость, в которой он находился в течение нескольких часов, при дополнительном перемешивании.

Недостаточное количество порций

Как известно, раз на раз не приходится. Та или иная рабочая неделя может требовать много сил из-за чрезмерных нагрузок. И блюда, которые быстро и легко готовить, гарантированно становятся основой рациона в таких случаях. Стоит учитывать и то, насколько активный образ жизни вы ведете. Ведь может случиться такое, что одной порции овсянки на завтрак будет мало, чтобы насытиться.

Вы не добавляете греческий йогурт

Один из способов сделать овсяные хлопья, которые замачиваете на ночь, более густыми и кремообразными — добавить немного греческого йогурта.

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Медицинский центр Университета Теннесси отмечает, что греческий йогурт содержит гораздо больше белка и меньше углеводов, чем его “негреческий” аналог. Если ваша цель при приготовлении овсяных хлопьев состоит в том, чтобы обеспечить себе здоровый, быстрый и легкий завтрак, то ключевым моментом является добавление греческого йогурта. Конечно, можно обойтись и без него, но греческий йогурт играет большую роль в правильном питании.

Использование неправильного контейнера

Когда дело доходит до приготовления любимого блюда, инструменты, используемые для выполнения работы, так же важны, как и ингредиенты. Очень важно убедиться, что вы используете правильный контейнер для приготовления овсянки. Если вы завтракаете на ходу, вам следует искать емкости, которые поставляются с надежной и воздухонепроницаемой крышкой. Обращайте внимание на контейнеры с расширенным горлышком – это облегчит перемешивание. По возможности избегайте некачественного пластика и плохо окрашенной керамики.

Забыли добавить соль

Обычно овсянка ассоциируется с чем-то сладким, а не соленым, однако убедитесь, что вы добавляете в свои хлопья соль. Последняя имеет свойство усиливать другие вкусы, и добавленная в небольшом количестве, она не превратит сладкую овсянку в ее соленый аналог.

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Есть только холодными

Овсяные хлопья, замоченные на ночь, должны постоять в холодильнике, чтобы они впитали достаточно жидкости и не испортились к утру, если вы залили их молоком. Обычно такие хлопья едят в охлажденном виде, особенно если приходится спешить утром, но это не значит, что нужно завтракать именно так. Такие хлопья вполне можно разогреть в микроволновке.

Не использовать дополнительные ингредиенты

Овсяные хлопья, замоченные на ночь, по своей природе универсальны, и их вариации зависят от много – и жидкости, которой их заливают, и начинки, добавленной для вкуса. Много людей при приготовлении таких хлопьев используют только молоко или йогурт и какой-то топинг и ставят их в холодильник. В эту овсянку можно добавить ломтики бананов, чтобы получить больше вкуса и сладости. Если есть яблоки, то их можно натереть в смесь овса и жидкости, прежде чем оставить все на ночь. Этот полезный прием позволит включить в рацион больше фруктов, а также устранит любые проблемы с текстурой, с которыми вы можете столкнуться.

Не добавляем семена чиа

В овсянку стоит добавить еще один полезный ингредиент – семена чиа, просто смешав их с хлопьями и молоком перед охлаждением. Они богаты белком, клетчаткой (как нерастворимой, так и растворимой) и омега-3 жирными кислотами.

Семена чиа впитывают жидкость, в которую они добавлены, как овес. Они могут поглощать ее в 10 раз больше своего веса. Эта их способность поможет вам дольше сохранять чувство сытости и не перекусывать до обеда.

Еще одним преимуществом включения семян чиа является то, что они почти не имеют никакого вкуса. Это позволяет использовать их во всех рецептах приготовления овсяных хлопьев, поскольку они будут хорошо сочетаться с любыми другими ингредиентами.