В лице Елизаветы II Великобритания утратила часть своей мягкой силы

Кончина королевы Великобритании Елизаветы II, которая в глазах британцев много лет была символической «бабушкой» для всей нации, неизбежно станет для них сильнейшим шоком, убеждена внештатный обозреватель ABC News Имоджен Ллойд Уэббер. Между тем, как отметила журналист в эфире канала, королева была и самым опытным в мире дипломатов, перевидавшим многих мировых лидеров — и с её уходом Соединённое Королевство эту мягкую силу потеряло.

А о наследии королевы мы поговорим с внештатным обозревателем ABC News по делам королевской семьи Имоджен Ллойд Уэббер. Имоджен, спасибо, что вы с нами, — знаю, что день сегодня у вас тяжёлый.

Уже давно существует своего рода неписаное правило, которое гласит, что королевская семья по существу не вмешивается в политику. И всё же королева была человеком очень грамотным и знающим и политикой интересовалась. Какое влияние она оказывала на британское правительство?

ИМОДЖЕН ЛЛОЙД УЭББЕР, внештатный обозреватель ABC News: Великобритания — конституционная монархия, и королева царствовала, но не правила. Поэтому в стране всё делается её именем — именно из-за этого нашему новому премьер-министру пару дней назад пришлось сначала встретиться с королевой, которая дала ей поручение сформировать правительство.



Так что королева неизбежно вовлечена в дела государства. У неё ещё были печально известные красные ящики, в которых ей доставляли государственные документы, и она их каждый день читала. Однако королева в дела не вмешивалась — она, так сказать, лишь визировала решения.



Итак, королева была по-настоящему вплетена в ткань британского быта: она была и на банкнотах, и на марках, и на нашлемных эмблемах у полицейских. И это действительно тяжелейшая утрата для всей страны — ведь Елизавета II была символом народного единства, национальной идентичности и гордости за страну. Так что британцев в ближайшие десять-двенадцать дней и далее ждёт настоящий тектонический сдвиг.

Но в целом — спрашиваю потому, что в нашей стране ни королей или королев, ни института монархии вообще нет — кажется, что для людей, живущих в Британии, Елизавета II была не просто номинальной фигурой, а чем-то большим. Опишите нам, каково значение королевы для страны.

ИМОДЖЕН ЛЛОЙД УЭББЕР: Елизавета II царствовала семь десятилетий. На её веку сменилось 15 премьер-министров Великобритании и 14 президентов США; при этом она — лишь сороковой наш монарх с 1066 года. Поэтому она давала нам, так сказать, ощущение стабильности.



Политикам порой приходится пачкать руки, а задача королевы — быть выше политики, быть фигурой-символом. И королю Карлу III теперь придётся очень постараться, чтобы достать до той планки, которую установила Елизавета II, — ведь королева исполняла свой долг, она не вмешивалась, но при этом старалась идти в ногу со временем, не опережая события, ведь институт монархии и нужен для того, чтобы поддерживать стабильность, и всегда выступала голосом рассудительности и разума.



Во время пандемии коронавируса она в каком-то смысле ещё сильнее укрепилась в своём статусе «бабушки всей страны». Вспоминается один очень эмоциональный момент, когда тогдашний премьер Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, и королева обратилась к нации, вспомнив о временах Второй мировой войны, — а она, как известно, во время той войны служила в рядах вооружённых сил.

И когда есть такая символическая «бабушка», про которую и не подумаешь, что она когда-нибудь уйдёт из жизни, её кончина становится сильнейшим шоком: пусть нас к этому и готовили не один год, когда это реально происходит, испытываешь шок.

Вы упомянули долг королевы. Могли бы вы нам разъяснить, насколько всё-таки серьёзно она относилась к своим обязанностям? В последние несколько месяцев она слабела на наших глазах и иногда не участвовала в каких-то мероприятиях — в частности, в праздновании своего платинового юбилея, — но она всё-таки прикладывала большие усилия, чтобы по некоторым важным поводам являться лично, включая передачу полномочий Лиз Трасс, состоявшуюся несколько дней назад.

ИМОДЖЕН ЛЛОЙД УЭББЕР: Когда Елизавете II был ещё 21 год, она обратилась к нации по радио со знаменитой речью, которую все мы могли видеть в сериале «Корона». Тогда она пообещала, что посвятит всю свою жизнь, короткой ли она будет или долгой, своему народу — гражданам Великобритании и жителям Содружества наций, и она придавала этому обещанию огромное значение. Вместе с тем, когда королева стала старше, она начала ненавязчиво готовить нас к постелизаветинской эпохе. Но её уход всё равно станет для нас всех сильной встряской.

Вы говорили о том, что в последние годы она стала меньше времени уделять заграничным поездкам — но до этого она была одним из рекордсменов в плане количества и географии визитов среди всех глав государств в истории. Зачем были нужны все эти визиты? Почему поездки были для неё так важны?





ИМОДЖЕН ЛЛОЙД УЭББЕР: До сегодняшнего утра, до её кончины, она могла бы поставить мировой рекорд по числу знакомств. Она была самым опытным дипломатом в мире. Теперь мы это потеряли — мы потеряли эту мягкую силу, эту дипломатию. Она была самым долгоживущим лидером западной страны. Она обладала огромной мудростью. Но при этом она никогда не спешила высказывать свои мысли.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2022 года.