 

Лиз Трасс взошла на британский престол под именем Елизавета III

09.09.2022, 20:13, Разное
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В Кентерберийском соборе состоялась торжественная церемония коронации премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Вступив на престол, экс-глава правительства приняла имя Елизавета III.

Решение передать корону Трасс приняла Палата лордов после консультаций с Белым домом и командованием НАТО в Великобритании. По мнению парламента, она сможет исполнять королевские обязанности более успешно, чем лишённый права наследования принц Уэльский Чарльз. До выборов нового премьер-министра исполнять его обязанности при новой королеве будет Борис Джонсон, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

– Я очень рада, что мои подданные и достопочтенные лорды столь высоко оценили мои заслуги в должности главы МИД и премьер-министра. Обещаю, что моё царствование войдёт в историю как самое яркое за последние 300 лет. Своим первым указом я намерена реформировать королевский дом, чтобы сделать его более инклюзивным. В состав королевской семьи будут введены уроженцы Бирмы, Пакистана, Шри-Ланки и других колоний, даже канадцы, – подчеркнула Елизавета III.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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