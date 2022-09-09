 

В детские сады и больницы Москвы начали подавать отопление

09.09.2022, 20:05, Разное
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В этом году в Москве осень началась слово по расписанию, поэтому столичных домах уже начали включать отопление, сначала – в социальных учреждениях. Тепло включают по заявкам самих учреждений. Сейчас отопление подается более чем в 240 социальных объектах, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что решение о подаче тепла в полном объеме примут с учетом погодных условий. Вся процедура включения отопления занимает несколько дней. В Москве дают тепло, когда среднесуточная температура в течение пяти дней составляет ниже восьми градусов по Цельсию и прогнозируется большее похолодание.

Отопление традиционно сначала появляется в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Также тепло подается в жилые дома и офисные здания. На предприятиях торговли и промышленности отопление включается немного позже.

Перед новым отопительным сезоном в Москве проводится масштабная подготовка к холодному периоду. Она начинается в мае, когда отключаются системы отопления. Специалисты их проверяют, тестируют оборудование. Гидравлические и температурные испытания занимают обычно четыре месяца.

Также ведется подготовка ТЭЦ, котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетей, тепловых пунктов и станций. Этим летом сотрудники “Мосводоканала” осмотрели 13 тысяч километров. водопроводных и около пяти тысяч километров канализационных сетей. Отремонтировано 2,5 тысячи колодцев и 623 пожарных гидранта.

Система отопления готова обогревать зимой более 74 тысяч объектов Москвы, включая более 34 тысяч многоквартирных домов. По словам Петра Бирюкова, благодаря своевременной и качественной подготовке к отопительному сезону столица уже свыше 10 лет обходится без серьезных аварий и отключений.

Летом мэр Москвы Сергей Собянин во время подготовки города к отопительному сезону встретился со специалистами ПАО “Мосэнерго”
на ТЭЦ-26, где и поздравил их со 135-летием компании. По словам градоначальника, это предприятие одно из самых современных и надежных в энергетике. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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