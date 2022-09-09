Нелюбовь к себе бьет по суставам: связь негативных эмоций и органов в теле

В последнее время психосоматика вызывает все больший интерес. Это наука о воздействии психологических факторов на состояние здоровья. Оказывается, те или иные негативные эмоции оказывают разрушительное воздействие на определенные внутренние органы.

ЖКТ

Гнев – это самая “трудноперевариваемая” эмоция. Поэтому, когда вы долго злитесь на кого-то, начинают страдать желудок и кишечник. Старайтесь не держать ни на кого зла, чтобы не спровоцировать гастрит, колит или язву.

Легкие

Когда человек сталкивается с вопиющей неблагодарностью, он как будто задыхается. Поэтому сильно страдают легкие, в которых накапливается много углекислоты. Повышается риск возникновения хронического бронхита и астмы.

Опорно-двигательный аппарат

Кости, суставы и мышцы больше всего страдают у тех людей, которым незнакомо чувство любви к себе. Они пренебрегают собой, занимаются самокритикой и самобичеванием. Из-за этого происходит потеря кальция и коллагена. Как следствие, снижение подвижности тела, боли в суставах и другие сопутствующие проблемы.

Почки

Когда вы разрушаете свою самооценку из-за чужой критики, в организме накапливаются токсины. Они поражают почки и мочевой пузырь.

Кожа

Дерматологические проблемы чаще всего возникают у людей, которые недовольные своей внешностью, постоянно ругают свое отражение в зеркале. Кроме того, кожа очень восприимчива к внешнему негативу. Если кто-то назовет человека некрасивым, а он обидится, то у него может появиться сыпь или раздражение.

Кровь

Умение сочувствовать – замечательное качество. Но когда вы слишком близко к сердцу принимаете проблемы других людей, это может спровоцировать заболевания крови. Организм воспринимает такие переживания как атаку, поэтому вырабатывается критически высокое количество лейкоцитов.

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Глаза

Зрение страдает у тех людей, которые любят обсуждать и осуждать окружающих. Пытаясь узнать что-то о чужой жизни или разобраться в чужих чувствах, человек сильно напрягает внутреннее зрение. А страдают глаза: снижается острота зрения.

Психика

В принципе, любые негативные эмоции плохо влияют на психику. Но больше всего по нервной системе бьют ожидания, которые не оправдываются. В таком случае у человека зарождаются разного рода комплексы и фобии. У него отмечается повышенная тревожность и панические атаки.

Сердце

Тяжелее всего сердце переносит печаль. Когда вы грустите, у вас пропадает любовь к жизни. Из-за этого угнетается деятельность главного мотора организма.