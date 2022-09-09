В России вышел первый сериал об индустриальных достижениях страны

Вышел документальный сериал «Наши люди» про технологическое настоящее и будущее России. В основе сюжета – истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов, которые смогли сделать жизнь россиян комфортной.

«Наши люди» – документальный сериал об индустриальных достижениях России, построенный не на сухих научных фактах, а на историях реальных людей.

«Простые рабочие, инженеры, ученые, конструкторы: о них не пишут книг, не слагают стихов и не снимают фильмов. Но именно от них зависит, будет ли в Калининграде свет, корабли на Волге, а в Москва-сити – небоскребы», – говорится в анонсе к фильму на платформе «Смотрим».

Каждый из 10 эпизодов – путешествие на одно из уникальных индустриальных предприятий России: от оружейной кузницы – Ижевского механического завода – до Нижнего Новгорода, где уже два столетия спускают на воду корабли.

Первый эпизод нового документального сериала «Наши люди» «Фарватер на успех» уже вышел на платформе «Смотрим».

Истории героев нашего времени, рассказанные по-настоящему народным голосом РФ Сергея Бурунова.

Сериал вышел при поддержке Народного фронта и Института развития интернета.

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