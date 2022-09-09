 

В России вышел первый сериал об индустриальных достижениях страны

09.09.2022, 19:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вышел документальный сериал «Наши люди» про технологическое настоящее и будущее России. В основе сюжета – истории обычных людей: инженеров, ученых, конструкторов, которые смогли сделать жизнь россиян комфортной.

«Наши люди» – документальный сериал об индустриальных достижениях России, построенный не на сухих научных фактах, а на историях реальных людей.

«Простые рабочие, инженеры, ученые, конструкторы: о них не пишут книг, не слагают стихов и не снимают фильмов. Но именно от них зависит, будет ли в Калининграде свет, корабли на Волге, а в Москва-сити – небоскребы», – говорится в анонсе к фильму на платформе «Смотрим».

Каждый из 10 эпизодов – путешествие на одно из уникальных индустриальных предприятий России: от оружейной кузницы – Ижевского механического завода – до Нижнего Новгорода, где уже два столетия спускают на воду корабли.

Первый эпизод нового документального сериала «Наши люди» «Фарватер на успех» уже вышел на платформе «Смотрим».

Истории героев нашего времени, рассказанные по-настоящему народным голосом РФ Сергея Бурунова.

Сериал вышел при поддержке Народного фронта и Института развития интернета.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Экономика: Новую атаку на “Северный поток – 2” готовят в Испании

22.12.21 / Россиянин купил один из самых известных замков в Стране Басков

29.12.20 / Корвет «Гремящий» передан в ВМФ

21.05.21 / “Укрзалізниця” начинает продажу непрофильных активов, к аукциону подготовлены 11 объектов

14.03.21 / Врачи объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID во время поста

27.06.21 / Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области

14.11.20 / Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 10

11.03.21 / В РФ предложили снизить ставки по старым ипотечным кредитам обманутым дольщикам

19.11.21 / В Польше предрекли Украине новые территориальные потери

07.04.21 / В мессенджере Signal начали тестировать криптовалютные платежи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика