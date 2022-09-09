ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.

Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».

С понедельника к гражданам РФ будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

«Государствам-членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане РФ могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.

В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из РФ по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.

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