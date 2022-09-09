В ДНР заявили о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи

Бойцы российского СОБРа совершили в Балаклее настоящий подвиг, сообщил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

«Можно назвать подвигом нахождение и удержание самого города силами практически меньше полной роты – это российские СОБРы. Учитывая, что это просто полицейский спецназ, они были достаточно ограничены в силах и средствах на тот момент. Но то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь – это просто подвиг», – сказал он.

«Что касается украинской стороны, то украинские войска получили просто чудовищные потери и в живой силе, и в технике. Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли?» – задался Гагин вопросом.

Советник обратил внимание, что украинские силы после такого прорыва рискуют снова оказаться в очень большом котле.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Ранее Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.

До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС РФ часть Харьковской области входят резервные соединения.

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