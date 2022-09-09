Мнение: Реальная экономика растёт, сокращение добычи ОПЕК+ и семь качеств деловых людей

1. Почему вообще ожидается падение ВВП России в этом году? Промышленность-то у нас год к году растёт, сельское хозяйство растёт, строительство растёт, услуги растут. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие, собранные в заглавной таблице (ссылка). Данные по промышленности за июль также в внушают оптимизм, после незначительного весеннего снижения вновь наметился рост (ссылка). В чём же тогда дело?



Снизилась на 3,4% розничная торговля, так как из России ушли западные компании, закрыли свои торговые сети и приостановили поставки товара. Вот, оказывается, насколько мы зависели от западного бизнеса, а вовсе не на десятки процентов, как нас пугали.

При этом торговля постепенно импортозамещается. Также западные товары вытесняются китайскими и турецкими. Не случайно на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе особого падения торговли не произошло.

В правительстве сейчас прогнозируют общий спад ВВП на уровне 2-3% (ссылка). Понятно, что одна только торговля, просевшая на 3%, так глубоко утащить экономику не может.

Однако подходит к концу третий квартал года, и сейчас уже могут сыграть другие негативные факторы, прежде всего снижение инвестиций из-за ухода западных денег с российского рынка. Это-то и заставляет делать более пессимистичные прогнозы по ВВП.

Проблему инвестиций мы также сможем решить, возможности для этого есть. Во-первых, это наращивание внутренних инвестиций. Поскольку на Западе от российских денег отказались – точнее, украли то, что мы туда уже вложили, – крупным инвесторам остаётся вкладываться либо в Россию, либо в страны Азии. Причём из-за неопределённости, которую создали санкции, вкладываться в Россию вот прямо сейчас – явно надёжнее.

Во-вторых, на место западных инвесторов рвутся китайцы. Однако афишировать сделки и суммы инвестиций, по понятным причинам, никто не спешит. К тому же, российский бизнес намерен сначала сам поделить оставшееся от западных компаний наследство (предприятия и доли рынка). Поэтому активно зазывать азиатских инвесторов, вероятно, Россия начнёт позже, в следующем году.

2. США потребовали от нефтяных стран увеличить добычу нефти. Однако ОПЕК+ решила ответить демонстративным плевком на ботинок дядюшке Сэму (ссылка):



ОПЕК и её союзники во главе с Россией приняли решение сократить добычу в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрём. Много это или мало?

На первый взгляд немного на фоне общей добычи группы в 43,8 млн баррелей в день. Однако символическое значение этого шага гораздо больше. Во-первых, это первое сокращение добычи почти за полтора года.

В последнее время Саудовская Аравия и другие лидеры ОПЕК постоянно отбивались от назойливых требований Джо Байдена ускорить рост добычи. Саудиты давлению не поддавались, наращивали добычу планомерно, иногда издевательски планомерно, но всё же наращивали. <…>

Отметим, что квоты на добычу России и Саудовской Аравии в рамках сделки равны и продолжают двигаться в унисон. Факт весьма примечательный.

Цены на нефть за последние пару месяцев снизились со 110-120 до 90-100 долларов за баррель, что для западных экономик по-прежнему дорого, особенно для страдающей без нашего газа Европы.

С одной стороны, зима и дальнейшее усугубление энергокризиса могут вернуть цены на прежний комфортный уровень. С другой стороны, если начнётся масштабное падение экономик европейских стран, спрос на нефть упадёт, так как покупателям резко поплохеет и они потеряют аппетит. Это может привести к снижению цен.

Россия в любом случае в накладе не останется. Покупатели на нашу нефть найдутся, а в долгосрочной перспективе нефть практически обречена быть дорогой. Не в районе 100 долларов за баррель, а гораздо более дорогой. Может быть, в разы дороже, чем сейчас.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про семь качеств деловых людей — скупость, жадность, упрямство, асоциальность и всё такое в том же духе. Цитирую из начала статьи (ссылка):

Основное качество богатого человека известно — у него есть деньги. Поэтому, когда пишут книги для полки «деловая литература», имеют в виду немного другое: какими качествами надо обладать, чтобы сначала добыть заветный сундук с золотом, а потом уберечь содержимое сундука от разных бед.

Мотивированный читатель надеется использовать такие книги, чтобы избавиться от привычек вредных и приобрести полезные. В самом деле: мы достоверно знаем, что многие миллионеры много раз за свою карьеру разорялись, а потом заново сколачивали свои миллионы. Следовательно, окажись такой миллионер в шкуре инженера-механика из Иваново, он довольно быстро вернулся бы к своему привычному состоянию: в шезлонге у бассейна на личной вилле, с коктейлем в руке.

Добавлю к этим банальностям менее очевидное. Иногда мы доверяем другим весьма серьёзные дела. Поэтому если мы видим, что наш потенциальный партнёр не обладает качествами, которые я перечислю ниже, нужно остановиться и подумать ещё раз: а стоит ли с ним вообще работать, а не закончится ли ваше совместное предприятие убытками и конфликтом. Разумнее мягко отказать, чем дать денег на «выгодный проект», а потом наблюдать, как ваш товарищ прячется от вас, чтобы не возвращать долг…