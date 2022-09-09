DELFI – страны Прибалтики и Польша закрывают границы для россиян с Шенгенскими визами

Латвия, Литва, Эстония и Польша закроют свои границы для граждан России. Как пишет DELFI, в заявлении премьер-министров четырёх стран отмечается, что поездки по Европейскому союзу — это привилегия, а не право человека и недопустимо, чтобы граждане «государства-агрессора» могли свободно путешествовать в пределах ЕС.



AP

Латвия, Литва, Эстония и Польша закроют свои границы для граждан России. Как передаёт DELFI, в заявлении премьер-министров четырёх стран отмечается, что поездки по Европейскому союзу — это привилегия, а не право человека и недопустимо, чтобы граждане «государства-агрессора» могли свободно путешествовать в пределах ЕС.

«Среди граждан России, прибывающих в страны ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, целью прибытия которых является подрыв безопасности наших стран, поскольку три четверти граждан РФ поддерживают агрессивную войну РФ на Украине», — говорится в декларации премьер-министров.

Согласно документу, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе и выражают «политическую волю и твёрдое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС».

В декларации указано, что въезд граждан РФ в Шенгенскую зону с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями будет ограничен после принятия каждой страной национальных временных мер и должен вступить в силу в каждой из стран отдельно до 19 сентября.

«Большая часть виз гражданам РФ была выдана до широкомасштабной агрессии РФ на Украине при иных геополитических условиях и обстоятельствах», — говорится в документе, подписанном премьер-министрами Ингридой Шимоните, Кришьянисом Кариньшем, Каей Каллас и Матеушем Моравецким.

Страны также заявляют, что приветствуют решение остановить действие Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в качестве необходимого первого шага, но отмечают, что необходимы «дальнейшие более жёсткие меры», чтобы значительно сократить количество выдаваемых виз, прежде всего туристических, и поток граждан РФ в ЕС и Шенгенскую зону.

«Подчёркиваем, что это не полный запрет на въезд: по-прежнему будут действовать юридические исключения, согласованные для диссидентов, гуманитарных случаев, членов семьи, обладателей видов на жительство, исключения, связанные с упрощением предоставления грузовых и транспортных услуг, дипломатическими миссиями, упрощением калининградского транзита лиц и так далее. Мы полностью поддерживаем необходимость и впредь поддерживать противников путинского режима и предоставлять им возможности для выезда из России», — говорится в заявлении.