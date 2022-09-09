 

Диана Гурцкая проголосовала на выборах мундепов при помощи голосового помощника

09.09.2022, 18:40, Разное
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К выборам-2022 систему Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) адаптировали под людей, имеющих проблемы со зрением. Таким избирателям помогают специальные программы экранного доступа.

Разработчики системы ДЭГ сделали ее полностью совместимой с так называемыми скринридерами. Всю информацию с монитора можно перевести в речь. Программы не только озвучат текст, но и укажут на активные кнопки, поля ввода информации, ссылки и прочее.

Возможностью проголосовать онлайн воспользовалась певица, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

“Она сделала это с помощью специального функционала для слепых и слабовидящих людей”, – сообщает телеграм-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Выборы муниципальных депутатов Москвы начались в 8:00 9 сентября. Голосование продлится три дня. Отдать свой голос на участках можно будет до 20:00.

Принять участие в выборах можно из любой точки – для этого разработана система электронного голосования. Потребуется лишь смартфон или компьютер. Участвовать в онлайн-голосовании могут граждане, достигшие совершеннолетия и имеющие полную учетную запись на портале mos.ru.

Для участников дистанционного голосования пройдет акция “Миллион призов”. Москвичи могут выиграть автомобили и призовые баллы, которые можно потратить на покупки в магазинах, походы в кафе и рестораны, посещение культурных учреждений, а также на пополнение транспортной карты “Тройка” и благотворительность


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