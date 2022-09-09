 

“Горько и несправедливо”: Алферова расплакалась из-за участи лишившегося родного дома Райхельгауза

09.09.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больше всех, кажется, переживает 71-летняя Ирина Алферова – примадонна этого коллектива. Она служит здесь с 1993 года. И спектакли с ней всегда имеют кассовый успех.

“Я ничего не имею против Астрахана – я в свое время даже премии ему давала, когда была в жюри, – вздыхает актриса. – Он нормальный человек, тоже прошел через многие перипетии. И сейчас тоже растерян, как я понимаю, потому что не ожидал этого назначения”.

“Меня волнует только несправедливость по отношению к Райхельгаузу. Он нашел это помещение,
основал этот театр, сделал его успешным, авторским”, – смахивает слезу артистка.

“При нем в коллективе всегда была очень хорошая атмосфера, – подчеркивает Алферова. – И он никогда свои политические взгляды не выносил в публичное пространство. К тому же он русский душой человек, у него русская семья, А его личная политическая позиция на театре никак не отражалась. Это очень достойный, умный, тонкий, образованный, талантливый, читающий режиссер. У него много учеников, он придумывал разные музыкальные вечера, вечера поэзии и творческие встречи. И случившееся сейчас очень горько для всех”.

При этом Алферова не намерена в знак протеста покидать театр. “У меня замечательные спектакли, лучшие, как мне кажется, в этом театре, и я продолжу играть их на этой сцене, – пообещала она. – Что же теперь, пойти и умереть?! А с Иосифом я остаюсь на связи, буквально вчера разговаривала, поддерживала его. Хотя настроение у него ужасное, конечно, поскольку он человек темпераментный”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05.22 / Левые СМИ обвинили ведущего Fox Такера Карлсона в распространении дезинформации за консервативные взгляды

15.07.20 / Джим Керри признался, что Рене Зеллвегер была любовью всей его жизни

08.09.22 / Сенсация! Депп и Джоли зарегистрировали брак в Санкт-Петербурге

09.09.22 / Лоферы станут самой модной обувью осени 2022: как вписать их в рабочий и повседневный образ

22.02.21 / В московском метро найден бесхозный контрольный пакет акций «Норникеля»

04.12.21 / В Кремле ответили на вопрос о подготовке ко встрече Путина и Зеленского

08.10.21 / Репа во время болезни – да, белый рис – нет: продукты, которые снижают воспаление, и те, что усиливают его

08.09.22 / Треть Пакистана оказалась под водой из-за рекордных дождей

06.07.21 / Почти у 90 % беременных женщин: являются ли тошнота и рвота во время беременности защитным механизмом?

28.06.22 / Мнение: О стратегическом резерве ВСУ и реальных целях войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика