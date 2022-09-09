 

В США полицейский внедрился в наркокартель и проработал там под прикрытием 42 года

09.09.2022, 18:33, Разное
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В США в возрасте 73 лет скончался от сердечного приступа известный наркобарон Фернандо Мартинес, лидер картеля Эль-Реалуйо. Только после его смерти оказалось, что он был полицейским Мартином Фернандесом, работавшим в бандструктурах под прикрытием сорок два года.

Стража порядка внедрили в наркокартель ещё в 1980 году. Добросовестно отыгрывая свою роль, он прошёл все проверки и постепенно повышал свой статус в преступной иерархии. Уже в 1988 году Мартинес участвовал в заключении крупных нелегальных сделок, а к 1994 году контролировал большую часть всего пограничного наркотрафика. В 1997 году он возглавил картель.

Чтобы избежать раскрытия, полицейскому пришлось тщательно вжиться в роль – на деньги от оборота наркотиков он расширял свою наркоимперию, создал собственную частную армию. Изображая наркобарона, Мартинес приобрёл себе свыше десятка роскошных вилл во многих странах, имел собственные яхты, раздавал щедрые взятки чиновникам и силовикам, а также организовал эффективные схемы поставок, которые привели к кратному росту наркопотребления в шести штатах. В 2004 году глава картеля пострадал при покушении, но быстро оправился и возглавил войну, в которой разгромил конкурирующие группировки. За время работы под прикрытием он трижды женился, у него родились семеро детей. Один из его сыновей, по данным СМИ, теперь возглавит картель.

Источники сообщают, что коллеги легендарного копа, выступая на похоронах, назвали его карьеру самым успешным и длительным внедрением в истории.

«Ему неоднократно предлагали прекратить операцию, уйти на пенсию. Он бы мог сменить внешность и жить спокойной жизнью где-нибудь на побережье, получая почётную полицейскую пенсию за вычетом налогов. Но он отказывался, потому что как настоящий коп, он был верен своему долгу до конца. Нам будет не хватать этого человека в наших рядах», – сказал один из его сослуживцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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