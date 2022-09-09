 

СМИ сообщают о потоках беженцев из Харьковской области у российской границы

09.09.2022, 18:20, Новости дня
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Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед границей РФ в районе пункта пропуска Логачевка Белгородской области, сообщили СМИ.

Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований, передает РИА «Новости».

В машинах, которые выстроились у границы, много женщин и детей.

Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что российские военные удерживают Купянск, ВСУ бьют из HIMARS по мирному населению, жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику.

Позже стало известно, что гражданское население эвакуируется из Изюма и Купянска Харьковской области из-за артобстрелов ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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