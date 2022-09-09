 

Зеленский подписал указ о санкциях против 606 российских политиков

09.09.2022, 18:20, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении 606 представителей органов власти России, документ опубликован на сайте офиса главы страны.

Он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое в среду. Под санкции попали 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы, передает ТАСС.

Между тем против многих представителей российского руководства, включенных в новый перечень, украинские власти ранее уже вводили ограничительные меры, в том числе в период правления предыдущего президента (2014-2019) Петра Порошенко.

Зеленский внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них россиян, включенных в новый перечень. В Киеве не объяснили, по какой причине санкции были введены повторно, украинские власти не поясняют.

Ранее сообщалось, что страны Балтии подготовили для Еврокомиссии конкретные предложения по восьмому пакету антироссийских санкций. Они касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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