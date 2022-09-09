 

СМИ: РФ перебрасывает на харьковское направление тяжелые огнеметные системы

09.09.2022, 18:20, Новости дня
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Российские военные перебрасывают на харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.

На харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».

 

ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.

До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.

Также сообщалось, что в подконтрольную ВС РФ часть Харьковской области входят резервные соединения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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