СМИ: РФ перебрасывает на харьковское направление тяжелые огнеметные системы

Российские военные перебрасывают на харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.

На харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».

ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.

До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.

Также сообщалось, что в подконтрольную ВС РФ часть Харьковской области входят резервные соединения.

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