СМИ: РФ перебрасывает на харьковское направление тяжелые огнеметные системы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Российские военные перебрасывают на харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.
На харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».
ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.
До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
Также сообщалось, что в подконтрольную ВС РФ часть Харьковской области входят резервные соединения.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет