Мнение: Доступные цены в России, угроза гиперинфляции в Британии и счёт 10000 евро за свет

1. Британский таблоид The Sun сравнил рост цен в России и в Великобритании с начала года. Журналисты пришли к неутешительным выводам: продукты для британцев на 10-18% подорожали, тогда как для россиян на 11-33% подешевели. Электричество и отопление в Британии подскочили на 80%, а в России – всего лишь на 10% (ссылка):



Авторы статьи сравнили цены на продукты и отопление в России и в Великобритании и пришли к выводу, что российская экономика пока хорошо противостоит санкционному давлению. Так, по данным газеты, за последнее время цены на ряд товаров, таких как картофель, бананы, капуста, морковь, снизились. Отмечается, что счета за отопление у россиян также в несколько раз меньше, чем у британцев.

«Большое санкционное спасибо! Добро пожаловать в обложенную санкциями Россию, где цены снижаются, в то время как британцы страдают от стремительной инфляции», — пишет The Sun. Эксперт Майкл Кларк заключил, что у российского правительства есть деньги, чтобы субсидировать цены. «Но какой будет цена на энергоресурсы в следующем году, можно только гадать. Со следующего года им будет намного сложнее», — предрек он.

Положим, по овощам и фруктам в России действует сезонный фактор, летом у нас всё сильно дешевеет по сравнению с зимою-весной. Но ведь и в Британии также должно быть нечто подобное, пускай и с меньшей амплитудой цен. Неужели британцы уже настолько зависят от выращивания продуктов в теплицах, что даже летний урожай не помог им снизить инфляцию?

2. Рост цен в Британии в следующем году может превысить отметку в 20% (ссылка):



На фоне непрекращающегося энергетического кризиса инфляция в Великобритании может достичь небывалых размеров, пообещали аналитики Goldman Sachs. В 2023 году она может превысить 22 процента, пишет Bloomberg.

Рост цен повлечет за собой спад ВВП Соединенного Королевства на 3,4 процента, если стоимость газа продолжит расти.

Согласно одному из определений, гиперинфляция – это рост цен на 100% за три года. То есть, на 26% в год. От 22% до 26% не так уж и далеко…

Вы скажете, что пока это всего лишь прогнозы. Действительно. Однако ухудшаются не только прогнозы, но и реальные цифры: инфляция в Британии в этому году уже превысила 10% – такого всплеска не было на протяжении 40 лет.

3. В Ирландии тоже энергокризис. Владельцы маленькой кофейни жалуются, что в августе им пришёл счёт за электроэнергию почти на 10 тысяч евро, 600 тысяч рублей (ссылка):

Действительно, вести бизнес в таких условиях затруднительно. Даже в Ирландии, которая за последние 30-40 лет разбогатела на инвестициях из США.

Собственных энергоресурсов у Ирландии ещё меньше, чем у Великобритании. По ирландской экономике кризис может ударить очень и очень серьёзно.