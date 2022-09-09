 

Bloomberg – спад украинской экономики за год может составить 33%

09.09.2022, 17:36, Разное
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Из-за российской спецоперации ВВП Украины во втором квартале упал на 37% в годовом исчислении на фоне разрушения инфраструктуры страны и резкого сокращения экспорта и потребления. Как пишет Bloomberg, ключевые экспортные отрасли страны понесли серьёзный урон, а спад экономики за год в целом может составить 33%.


AP

Специальная военная операция РФ пошатнула экономику Украины. Как пишет Bloomberg, во втором квартале валовой внутренний продукт упал на 37% в годовом исчислении на фоне разрушения инфраструктуры страны и резкого сокращения экспорта и потребления.

После падения ВВП на 15% в первом квартале и экономического краха в период с апреля по июнь стал очевидным ущерб, вызванный конфликтом. Ключевые экспортные отрасли понесли серьёзный урон, а правительство изо всех сил пытается финансировать военные усилия по защите страны.

Данные, опубликованные Государственным статистическим управлением, дают представление об экономических потерях за период СВО. Центральный банк Украины, который в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 25%, заявил, что любая перспектива восстановления зависит от того, «когда закончится активная фаза вооружённого конфликта».

С учётом различных сценариев снижения активности боевых действий и того, возобновят ли работу порты, в Центральном банке Украины заявили, что рост может возобновиться в следующем году.
Как сообщило министерство экономики, некоторые показатели послужили позитивными сигналами в августе, когда началась отправка части экспортных объёмов зерна из украинских черноморских портов в страны Европейского союза, а сбор урожая зерновых на территориях, контролируемых Киевом, увеличился.

Поставки зерна с Украины, являющейся основным источником экспортных поступлений, были приостановлены на несколько месяцев. По данным министерства, спад экономики за год в целом может составить 33%.


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