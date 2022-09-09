Итальянский социолог – если нам нужен российский газ, мы должны дружить с Россией

Итальянский социолог Алессандро Орсини призвал руководство страны быть последовательным в своей политике. Как он заявил в интервью телеканалу Rai 3, если Италия привязывает себя в сфере энергетики к России, было бы логично, чтобы итальянские партии вели дружественную политику по отношению к Москве.



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Если Италия привязывает себя в сфере энергетики к России, было бы логично, чтобы итальянские партии вели дружественную политику по отношению к России, считает итальянский социолог Алессандро Орсини. Как он заявил в интервью каналу Rai 3, властям страны стоило бы быть последовательными в своей политике.

«Быть последовательным означает: хочешь покупать 40 процентов газа у России? Значит, твоя политика должна быть дружественной по отношению к России. А если нет, то и нечего покупать», — заявил Орсини.

Он отметил, что в Италии нужно перестать использовать термины «путинисты» и «атлантисты», а вместо этого надо говорить «ястребы» и «голуби».

«В Италии есть ястребы — кстати, к ним относится и Байден, поскольку он считает, что РФ можно противостоять только силовыми методами, — а есть голуби. Сальвини — голубь. Он не альтруист, он не думает о чужих интересах, об интересах России. Он — эгоист и думает об интересах Италии, в основном об интересах своих избирателей. Не должно быть вопроса: кто собирается действовать в интересах России? Вопрос должен быть таким: кто собирается действовать в интересах Италии?» — добавил социолог.